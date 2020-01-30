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Bedensel engellilerden depremzedelere dost eli

HAKKARİ HABERLERİ  | 30.01.2020 08:46 | Son Güncelleme

Hakkari Bedensel Engelliler Derneğinden Elazığ ve Malatya’ya tekerlekli sandalye desteği yapıldı.Hakkari Bedensel Engelliler Derneği, Elazığ ve Malatya illerinde yaşanan depremde yaralanan depremzedeler için bir adet yatarlı, bir adet klozetli yatarlı ve iki adet manuel olmak üzere toplam 4 adet tekerlekli sandalyeyi deprem bölgesine ulaştırmak üzere Hakkari Kızılay Şubesine teslim etti.

Bedensel engellilerden depremzedelere dost eli

Hakkari Bedensel Engelliler Derneğinden Elazığ ve Malatya’ya tekerlekli sandalye desteği yapıldı.
Hakkari Bedensel Engelliler Derneği, Elazığ ve Malatya illerinde yaşanan depremde yaralanan depremzedeler için bir adet yatarlı, bir adet klozetli yatarlı ve iki adet manuel olmak üzere toplam 4 adet tekerlekli sandalyeyi deprem bölgesine ulaştırmak üzere Hakkari Kızılay Şubesine teslim etti. Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin, son 15 yılda çeşitli kurumlarla yaptıkları işbirliği ile Hakkari ve ilçelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi engellilere toplam 385 adet tekerlekli sandalyeyi adreslerine kadar ücretsiz olarak teslim etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Keskin, “Öte taraftan deprem kuşağında olan ülkemizde özellikle son dönem ciddi yer sarsıntıları yaşandı. Özellikle geçen hafta Elazığ ve Malatya illerinde yaşanan can kaybından ciddi anlamda müteessir olduk. İmkanlar çerçevesine depremzede kardeşlerimizin yanında olduğumuzun bir nişanesi niteliğinde bu desteyi sağladık” dedi.
Başkan Keskin, buna benzer desteklerini 2011 yılında Van ilinde yaşanan deprem sonrasında da dernek olarak yaptıklarını ifade etti.
Kızılay Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt da, Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem sonrası ülkede yardım seferberliği ile tüm halkın ve kamu kurumlarının harekete geçtiğini belirtti. Bu kapsamda Hakkari halkının Kızılay Hakkari Şubesine yardımlarını ulaştırdığını ifade eden Bozkurt, ancak deprem bölgesinde hava koşullarının zor ve çetin olması nedeniyle daha fazla desteğe ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

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