Bedesten’e yeni çehre

17. yüzyılların sonlarında inşa edildiği tahmin edilen ve ilçe için özel yeri olan Tarihi Bedesten’de, Bafra Belediyesi tarafından başlatılan alt yapı, zemine taş döşeme ve ışıklandırma çalışmaları tamamlandı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Özsivri ile birlikte uzun bir sürenin ardından çok yönlü bir çalışmanın gerçekleştirildiği bedestende incelemede bulunarak, bedesten esnafı ile istişareler gerçekleştirdi. Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ve kısa sürede tamamlanan çalışmalar sonucunda bakımsız halinden kurtulan Bedesten esnafları yapılan çalışmalardan ötürü Belediye Başkanı Hamit Kılıç’a teşekkür ettiler. Bafra Belediyesi tarihsel dokusu ve ilçe için öneminden hareketle, yetkili birimlerle görüşme ve istişarelerin sonucunda başlattığı çalışmaları söz konusu alanı ışıklandırmalarla tamamlamıştı.

600 metrekarelik bir alanda; doğal gaz, kanalizasyon gibi tüm alt yapı çalışmaları daha önce tamamlanmış, zemin beton dökme işleminin ardından, eski eserlerin restorasyonunda tercih edilen bazalt taşı döşeme çalışmalarında kullanılmıştı. Tarihi Bedesten de çalışmalar ışıklandırma işlemi ile tamamlanmıştı.

Bedesten Çarşısı’nda gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Bafra’mız için farklı değeri ve önemi olan Bedestenimizde yürüttüğümüz altyapı, zemine taş döşeme ve ışıklandırma çalışmalarımızı tamamladık. Çalışmalarımız ile ilgili olarak esnafımızın duyduğu memnuniyet bizler için mutluluk vesilesi. Halkımızın mutluluğunda pay sahibi olmak, gönüllere dokunmak hizmet anlayışımızın bir gereği. İlçemiz için her beklentiye cevap vermeye aynı anlayış ve samimiyetle devam edeceğiz" dedi.

