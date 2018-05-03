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Bediha Gün Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 03.05.2018 19:22 | Son Güncelleme

Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 55 kiloda mücadele eden Bediha Gün, Ukraynalı Anna Voitova'yı mağlup ederek bronz madalyaya ulaştı.

Bediha Gün Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda Bediha Gün, bronz madalyanın sahibi oldu.

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen şampiyonada milli güreşçi, bronz madalya maçında Ukraynalı Anna Voitova ile karşı karşıya geldi.

Voitova'yı 10-0 sayı tuşuyla yenen Bediha, Avrupa şampiyonalarında ilk madalyasını elde etti.

Şampiyonadaki ilk maçında Azerbaycanlı Solmaz Hashimzada'yı tuş eden Bediha, yarı finalde Polonyalı Roksana Marta Zasina'ya mağlup olmuştu.

Bediha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her seferinde çok çalışıyordum ama olmuyordu. Şeytanın bacağını kırdım. Kendime inanarak bazı zorlukları aştım ve sonunda madalyayı aldım. Çok mutluyum. Teknik ekibimiz çok iyi. Takım halinde tarih yazıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadınlar 55 kiloda altın madalya Belaruslu Iryna Kurachkina'ya giderken, Polonyalı Roksana Marta Zasina gümüş madalyada kaldı. Diğer bronz madalyayı ise Rus Maria Gurova aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bediha Gün avrupa güreş şampiyonası

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Tebrikler. İyi güzel de bu kızlar da milli atletler gibi sonradan dopingli çıkmazlar İnşallah.
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