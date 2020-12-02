YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. BEE’O Propolis’e 3 farklı sertifika

BEE’O Propolis’e 3 farklı sertifika

ANTALYA HABERLERİ  | 02.12.2020 10:20 | Son Güncelleme

Yerli propolis üreticisi BEE’O Propolis, korona virüs sürecinde aldığı önlemler ile TSE COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını yerine getirerek, ‘TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ almaya hak kazandı.

BEE’O Propolis’e 3 farklı sertifika

Yerli propolis üreticisi BEE’O Propolis, korona virüs sürecinde aldığı önlemler ile TSE COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını yerine getirerek, ‘TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ almaya hak kazandı. Firma, çevre kirliliğini önleme ve çevreyi koruma çalışmaları ile de ‘ISO 14001 Uluslararası Çevre Yönetim Sistemi Belgesi alırken organik ürettiği ürünleri ile de ‘Organik Sertifikası’ sahibi oldu.

“Kovandan sofraya izlenebilir üretim sağlıyoruz”
BEE’O Propolis Genel Müdürü Aslı Elif Tanuğur, ‘sözleşmeli arıcılık’ modeli ile üretim yaptıklarını belirterek, “Bu model ile kontrollü koşullarda, kovandan sofraya izlenebilir üretim sağlıyoruz. Uzman ekibimizde yer alan ziraat mühendislerimiz ve arıcılık uzmanlarımızın kontrolünde, ülkemizin farklı bölgelerinde yer alan arıcılarımızla birebir çalışıyor, arıcılarımıza eğitim ve malzeme desteği sağlıyoruz. Şu anda Türkiye genelinde 4500 sözleşmeli arıcımız ve 500.000 arı kovanımız ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sözleşmeli arıcılarımızdan topladığımız propolisi, İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent’te geliştirdiğimiz patentli Ar-Ge yöntemimiz ile özütleyerek inovatif katma değerli yeni ürünlere dönüştürüyoruz. Ülkemizin farklı bölgelerinde yer alan arıcılarımız ile sözleşmeler imzalanıyor ve arıcılarımızın kovanlarının bulunduğu konumları kontrol ediyoruz. Veteriner ilacı kullanılmadan üretim yapılmasına, yakın çevrede fabrika atık sahaları vb. olmamasına, temiz su kaynakları bulunmasına ve pestisit uygulanmayan bölgelerde üretim yapılmasına dikkat ediyoruz. Aynı zamanda arıcılığın desteklenmesi, arıların korunması ve dolayısıyla ülkemizde bitki zenginliğinin ve çeşitliliğinin korunmasına da önemli katkılar sağlıyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüsle grip arasındaki farklar neler? Koronavirüsle grip arasındaki farklar neler?
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti

Antalya Namaz Vakitleri 2 Aralık Çarşamba

İmsak
06:21
Sabah
07:46
Öğle
12:52
İkindi
15:26
Akşam
17:48
Yatsı
19:08

Antalya Nöbetçi Eczaneler 2 Aralık Çarşamba

Flora Eczanesi
Muratpasa
Koray Eczanesi
Muratpasa
Nergiz Eczanesi
Muratpasa
Termessos Eczanesi
Muratpasa
Uğur Eczanesi
Muratpasa
Uğur Uysal Eczanesi
Muratpasa
İkra Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.