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Beethoven 250 yaşında

İSTANBUL HABERLERİ  | 13.11.2020 12:56 | Son Güncelleme

Müzik tarihinin en önemli isimlerinden Beethoven’in 250’inci doğum günü, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlanıyor.

Beethoven 250 yaşında

Müzik tarihinin en önemli isimlerinden Beethoven’in 250’inci doğum günü, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlanıyor. Beethoven’ın eserlerinin icra edildiği konserlerin ilki İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin düzenlediği “Senfonik Konser” oldu.
Şefliğini Zdravko Lazarov yaptığı, Oleksandr Samoylenko’nun ise solist olarak katıldığı konserde Beethoven’ın eserleri icra edildi. Pandemi nedeniyle gerek sahnede gerekse izleyiciler arasında sosyal mesafe kurallarının gözetildiği konserde, icraacılar arasına şeffaf ayraçlar yerleştirildi, izleyenler de koltukları boş bırakarak ve maske kullanarak oturdular.
Beethoven, eserleri ile anılacak
Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Aralık sonuna kadar büyük besteci Beethoven’ın önde gelen bestelerinden örnekler sunarak, büyük besteciyi anacak. 14 Kasım’da Oda Müziği eserlerinden oluşan ikinci konser ile devam edecek olan seri, 17 Kasım’da şan eserlerinden oluşan ’Vokal’ konseri ile son bulacak. Aralık ayında ise bestecinin tek operası olan Fidelio, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından konser düzeninde seslendirilecek. Yine Aralık ayında, Kadıköy Belediyesi’nin Süreyya Operası Oda Müziği serisinde piyanist Gülsin Onay, Beethoven sonatlarından oluşacak bir piyano resitalinde dinleyici ile buluşacak.
Müzik tarihinin temel taşlarını oluşturan bestecilerin önde gelenlerinden olan Ludwig van Beethoven, 16 Aralık 1770’te Almanya’nın Bonn kentinde dünyaya geldi. Yaşamı boyunca bestelediği otuz iki sonatla kendinden sonraki nesillere büyük bir miras bıraktı.

Beethoven 250 yaşında

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