YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Behzat ve Süheyl kardeşler Kestellileri güldürdü

Behzat ve Süheyl kardeşler Kestellileri güldürdü

BURSA HABERLERİ  | 02.02.2020 09:32 | Son Güncelleme

Kestel Belediyesi’nin düzenlediği Karadeniz günleri kapsamında sahne alan Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler Kestellilere oynadıkları tiyatro oyunuyla unutulmaz bir gece yaşattı.Kestellileri sanatla buluşturmaya devam eden Kestel Belediyesi, ilçede düzenlediği Karadeniz günleri kapsamında farklı etkinliğe imza attı.

Kestel Belediyesi’nin düzenlediği Karadeniz günleri kapsamında sahne alan Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler Kestellilere oynadıkları tiyatro oyunuyla unutulmaz bir gece yaşattı.
Kestellileri sanatla buluşturmaya devam eden Kestel Belediyesi, ilçede düzenlediği Karadeniz günleri kapsamında farklı etkinliğe imza attı. Kestel Yeni Kültür Merkezinde Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler isimli tiyatro gösterisini sahneledi. Kestellilere ücretsiz olarak sunulan tiyatro gösterisinde Süheyl ve Behzat kardeşler Kestellilere unutulmaz bir gece yaşattı.
Tiyatro gösterisi öncesi konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Yerel kültürlerimizin tanıtıldığı, folklor, tiyatro gösterileri, konserler, yerel ve ulusal ürünlerimizin yer aldığı festivalimize herkesi bekliyoruz. Etkinlikleri kapsamında Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin ’’süt kardeşler’’ isimli tiyatrosunu Kestel’le buluşturduk" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Boyner'den kozmetikte "Şanslı 7 Gün"

Boyner'den kozmetikte "Şanslı 7 Gün"

Erzincan'da şaşırtan manzara

Erzincan'da şaşırtan manzara

Şehit Mete Okur şehadetinin 26. yıldönümünde anıldı

Şehit Mete Okur şehadetinin 26. yıldönümünde anıldı

Devrilen otomobildeki çocuk öldü

Devrilen otomobildeki çocuk öldü

Konya’da ağaca çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı

Konya’da ağaca çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı

Bursa Namaz Vakitleri 2 Şubat Pazar

İmsak
06:40
Sabah
08:06
Öğle
13:22
İkindi
16:04
Akşam
18:29
Yatsı
19:50

Bursa Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Pazar

Adaçayı Prestij Eczanesi
Nilufer
Beyoğlu Eczanesi
Nilufer
Fügen Eczanesi
Nilufer
Işıl Eczanesi
Yildirim
Kaplan Eczanesi
Yildirim
Korhan Eczanesi
Osmangazi
Millet Sağlık Eczanesi
Yildirim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Eski futbolculardan Bursaspor’a destek

Eski futbolculardan Bursaspor’a destek

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

Liseli kızlar ölüme el ele gitti

Liseli kızlar ölüme el ele gitti

Nilüfer’de şarkılar Atalay ve İnal’a söylendi

Nilüfer’de şarkılar Atalay ve İnal’a söylendi

Olay tarikatın zikir görüntüleri ortaya çıktı

Olay tarikatın zikir görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.