beIN SPORTS HABER uydu frekans ayarları: Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı izle (beIN SPORTS HABER canlı yayın)

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı canlı yayınına dair son güne kadar belirsizlik sürüyordu. Fakat müjdeli haber BeIN Sports'dan geldi. BeIN Sports yaptığı açıklamada "UEFA Şampiyonlar Ligi’nin Türkiye yayın haklarına ilişkin görüşmeler henüz tamamlanmamış olmasına karşın, Galatasaray ile Lokomotiv Moskova arasında bu gece saat 22.00’de oynanacak karşılaşma beIN SPORTS tarafından şifresiz olarak naklen yayınlanacak." diyerek futbolseverleri sevindirdi. 2 yıl sonra Avrupa maçına çıkmayan hazırlanan Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçını izlemek için haberimizdeki BeIN Sport Haber frekans bilgileri ve yayın bilgilerine bakabilir, aynı zamanda online canlı yayın linkini kullanabilirsiniz. İşte detaylar...

GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI BEIN SPORTS'DA!

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Müsabakayı İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı bu akşam saat 22.00’de beIN SPORTS HABER HD ve beIN SPORTS HD1 kanallarından naklen ve şifresiz yayınlanacak. beIN SPORTS HABER HD uydu frekans ve yayın bilgileri ile online izleme bağlantısı aşağıdadır.