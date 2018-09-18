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beIN SPORTS HABER uydu frekans ayarları: Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı izle (beIN SPORTS HABER canlı yayın)

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 18.09.2018 20:48 | Son Güncelleme

beIN SPORTS HABER uydu frekans ayarları ve beIN SPORTS HABER şifresiz online izleme bağlantısı haberimizde. UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabında Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı bu akşam 22.00'dan itibaren beIN SPORTS HABER ve beIN SPORTS HD1 kanallarından yayınlanacak. Şifresiz kanal olan beIN SPORTS HABER frekans bilgileri ve online izleme bağlantısı ile Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

beIN SPORTS HABER uydu frekans ayarları: Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı izle (beIN SPORTS HABER canlı yayın)

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı canlı yayınına dair son güne kadar belirsizlik sürüyordu. Fakat müjdeli haber BeIN Sports'dan geldi. BeIN Sports yaptığı açıklamada "UEFA Şampiyonlar Ligi’nin Türkiye yayın haklarına ilişkin görüşmeler henüz tamamlanmamış olmasına karşın, Galatasaray ile Lokomotiv Moskova arasında bu gece saat 22.00’de oynanacak karşılaşma beIN SPORTS tarafından şifresiz olarak naklen yayınlanacak." diyerek futbolseverleri sevindirdi. 2 yıl sonra Avrupa maçına çıkmayan hazırlanan Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçını izlemek için haberimizdeki BeIN Sport Haber frekans bilgileri ve yayın bilgilerine bakabilir, aynı zamanda online canlı yayın linkini kullanabilirsiniz. İşte detaylar...

GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI BEIN SPORTS'DA!

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Müsabakayı İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı bu akşam saat 22.00’de beIN SPORTS HABER HD ve beIN SPORTS HD1 kanallarından naklen ve şifresiz yayınlanacak. beIN SPORTS HABER HD uydu frekans ve yayın bilgileri ile online izleme bağlantısı aşağıdadır.

BEIN SPORTS HABER FREKANS AYARLARI

beIN Sports Haber'in frekans ve yayın bilgileri şöyle:
UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12379, Symbol Oranı: 30000, FEC: 3/3, Polarizasyon: Horizontol (Yatay)
TÜRKSAT KABLO TV: 223. Kanal
DIGITURK: 83. kanal

GALATASARAY - LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Frekans ayarları nasıl yapılır?

beIN Sports Haber kanalını izleyebilmek için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerkiyor. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa, uydu cihazınızın kurulum menüsünden 'Frekans Ekle' (Bazı cihazlarda 'Transponder Ekle', 'Manuel Kanal Arama' veya benzeri olabilir) menüsünü açın. 'Uydu Adı' kısmında 'Türksat 4A'yı seçin. Alt kısımda bulunan 'Frekans' kısmına 12379 sayısını girdikten sonra 'Polarizasyon' kısmını 'Horizontal Yatay' olarak seçin. 'Sembol' kısmına '30000' sayısını girdikten sonra 'FEC' değeri otomatik olarak seçilecektir. Bu değerleri seçtikten sonra aramayı başlatabilirsiniz.

GALATASARAY, AVRUPA'DAKİ 272. MAÇINA ÇIKIYOR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 271 müsabakanın 98'inden galibiyetle ayrıldı. 102 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 71 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 370 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 404 gole engel olamadı.

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdi. Galatasaray 2000 yılında ise UEFA Süper Kupa'yı, teknik direktör Mircea Lucescu idaresinde Real Madrid'i eleyerek kazandı.

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Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber'den yayınlanacak!Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber'den yayınlanacak!
Sasha Gutsa Galatasaray maçı için İstanbul'a geldiSasha Gutsa Galatasaray maçı için İstanbul'a geldi
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