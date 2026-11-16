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A Milli Takım için play-off umudu! Sadece tek bir ihtimal var

UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'ya 2-1 mağlup olan Türkiye, grup aşamasını 0 puan ve -11 averajla tamamladı. Ay-yıldızlıların A/B Ligi play-off'larına katılabilmesi için diğer gruplardaki sonuçların da lehine şekillenmesi gerekiyor.

A Milli Takım için play-off umudu! Sadece tek bir ihtimal var
Burak Kavuncu

Fransa karşısında alınan mağlubiyetin ardından A Milli Takım'ın A Ligi'nde kalma ihtimali oldukça zayıfladı. Ancak Hırvatistan'ın Çekya'yı yenmesiyle birlikte milliler için kapı tamamen kapanmadı; gözler şimdi Sırbistan'ın oynayacağı karşılaşmaya çevrildi.

HIRVATİSTAN'IN GALİBİYETİ TÜRKİYE'YE YARADI

A Milli Takım için play-off umudu! Sadece tek bir ihtimal var 1

A Ligi'nin diğer grubunda Hırvatistan ile karşılaşan Çekya, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçla Çekya da grup aşamasını 0 puan ve -11 averajla tamamladı.

Puan ve averaj bakımından Türkiye ile eşit durumda bulunan Çekya, toplam gol sayısındaki dezavantajı nedeniyle millilerimizin gerisinde kaldı. Böylece A Milli Takım, grup sonuncuları arasında en iyi iki ekipten biri olma yarışında önemli bir avantaj yakaladı.

TÜRKİYE'NİN KADERİ SIRBİSTAN MAÇINDA BELLİ OLACAK

A Milli Takım için play-off umudu! Sadece tek bir ihtimal var 2

Millilerin play-off umutlarının devam edebilmesi için Sırbistan'ın da Türkiye'nin gerisinde kalması gerekiyor. Sırbistan, 16 Kasım Pazartesi günü Yunanistan deplasmanında sahaya çıkacak.

Karşılaşma öncesinde 0 puan ve -7 averajı bulunan Sırbistan'ın, Türkiye'nin önüne geçememesi için Yunanistan karşısında ağır bir yenilgi alması gerekiyor.

SIRBİSTAN'IN EN AZ 5 FARKLI KAYBETMESİ GEREKİYOR

A Milli Takım için play-off umudu! Sadece tek bir ihtimal var 3

Sırbistan'ın Yunanistan'a 4-0 mağlup olması durumunda averajı -11'e düşecek. Ancak toplam gol sayısındaki üstünlüğü nedeniyle Sırbistan, bu senaryoda da Türkiye'nin önünde yer alacak.

Millilerin rakibini geride bırakabilmesi için Sırbistan'ın en az 5 farklı mağlup olması gerekiyor. Yunanistan'ın 5-0 veya daha farklı bir galibiyet alması halinde A Milli Takım, dört grup sonuncusu arasındaki sıralamada gerekli konuma gelerek A/B Ligi play-off'larına katılma hakkı elde edebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Sırbistan Fransa Türkiye Yunanistan UEFA Uluslar Ligi
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