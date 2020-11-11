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Bekçi kazada yaşamını yitirdi

MUĞLA HABERLERİ  | 11.11.2020 11:51 | Son Güncelleme

Bodrum-Milas karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.Edinilen bilgiye göre, Bodrum’dan Milas’a doğru seyreden 48 U 1382 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kaza yaptı.

Bekçi kazada yaşamını yitirdi

Bodrum-Milas karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Bodrum’dan Milas’a doğru seyreden 48 U 1382 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kaza yaptı. Kontrolden çıkıp yol kenarında bulunan zeytin ağacına çarparak durabilen otomobilin sürücüsü 28 yaşındaki Barbaros Yoran olay yerinde yaşamını yitirdi.
"Bodrum’da bekçi olarak görev yapıyordu"
112 sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği tespit edilen Yoran’ın Bodrum’da bekçi olarak görev yaptığı ve mesai bitimi Gökçeler Mahallesi’ndeki evine doğru seyrettiği öğrenildi. 5 ay önce evlendiği öğrenilen Yoran’ın yapmış olduğu kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazada yaşamını yitiren Barbaros Yoran için bugün saat 13.00’da Gökçeler Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlenecek. Törenin ardından Gökçeler Mahallesi’nde toprağa verilecek.

Bekçi kazada yaşamını yitirdi

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