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Bekçilerin "dur" ihtarına uymayan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

22.05.2021 04:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekçilerin "dur" ihtarına uymayan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bekçilerin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, kovalamacanın ardından bir evin bahçesine girince yakalandı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde devriye gezen mahalle bekçileri, üzerinde tabanca olan bir kişiyi görünce durdurmak istedi.

Bekçilerin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başlayan şüpheli, Abdi İpekçi Caddesi'ne yöneldi.

Kaçarken tabancayı atan adının Ramazan T. olduğu öğrenilen şüpheli, müstakil bir evin bahçesinde saklandığı esnada yakalandı.

Bölgede yapılan aramada, şüphelinin attığı silah bulunamadı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

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