BEKDER Onur Ödülleri sahiplerini buldu

Bayburt Bilim Eğitim ve Kültür Derneği (BEKDER) tarafından geleneksel hale getirilen onur ödüllerinde Anadolu Ajansı Muhabiri Abdulkadir Nişancı’nın da yer aldığı 6 isim ödüle layık görüldü.

BEKDER tarafından geleneksel olarak düzenlenen onur ödülleri Şair Zihni Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bu yıl 9.’su düzenlenen onur ödüllerine Yargıtay 1. Onursal Başkan Vekili Abdulkadir İlhan, görevi başındayken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Anadolu Ajansı Muhabiri Abdulkadir Nişancı, Lütfü Silo, Recai Purutoğlu, Tarihçi-Yazar ve Akademisyen Mustafa Çalık ile Yılmaz Kırali yapmış oldukları hizmetlerden dolayı ödüle layık görülen isimler oldu.

Ödül gecesinin açılış konuşmasını yapan BEKDER Yönetim Kurulu Başkanı Mete Emir, “Bir gün sabah işe giderken temizlik işçisini, Yakup Temur kardeşimizi gördüm. O kadar büyük bir aşkla sokakları temizliyordu ki, dedim ki bir insana teşekkür etmek için, şükran duygularını iletmek için illa bürokratik olarak, maddi olarak belli bir olgunluğa ve büyüklüğe ulaşması mı gerekiyor? Toplumun her alanında işini namusu ve ahlakıyla yapan herkesin yaptığı iş çok kıymetli değil midir?” Aslında iki gün önce ne doğru bir şey yaptığımızı bir kere daha müşahede ettik. İki gün önce Yakup Temur gazetelerde haberdi. Temizlik yaparken bulduğu parayı sahibine ulaştırdı. İyi ki Yakup gibi kardeşlerimiz aramızdalar” dedi.

Törene Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Metin Uçurum, İl Genel Meclisi Başkanı Süleyman Ağın, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç ve vatandaşlar katıldı.

