YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Bekilli’nin 6 mahallesinde 2 gün boyunca su kesintisi yaşanacak

Bekilli’nin 6 mahallesinde 2 gün boyunca su kesintisi yaşanacak

DENİZLİ HABERLERİ  | 14.07.2020 13:55 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin içme suyu altyapı çalışmaları nedeniyle 15 ve 16 Temmuz 2020 tarihlerinde Bekilli ilçesinin Yahyalar, Bahçeli, Yeni, Poyrazlı, Sırıklı, Üçkuyu ve Bükrüce mahallelerinde su kesintisi yapılacağı bildirildi.Konuyla ilgili olarak Denizli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; “Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü’nün içme suyu altyapı çalışmaları nedeniyle su kesintisine gidilecektir.

Bekilli’nin 6 mahallesinde 2 gün boyunca su kesintisi yaşanacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin içme suyu altyapı çalışmaları nedeniyle 15 ve 16 Temmuz 2020 tarihlerinde Bekilli ilçesinin Yahyalar, Bahçeli, Yeni, Poyrazlı, Sırıklı, Üçkuyu ve Bükrüce mahallelerinde su kesintisi yapılacağı bildirildi.
Konuyla ilgili olarak Denizli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; “Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü’nün içme suyu altyapı çalışmaları nedeniyle su kesintisine gidilecektir. Bu kapsamda, 15 Temmuz 2020 Çarşamba, 16 Temmuz 2020 Perşembe günü 12.00- 18.00 saatleri arasında Bekilli İlçesi Yahyalar, Bahçeli, Yeni, Poyrazlı, Sırıklı, Üçkuyu, Bükrüce Mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacaktır. Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecektir” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte yeni sevgilisi! Böyle görüntülendilerİşte yeni sevgilisi! Böyle görüntülendiler
PARTNER Kimseye aldırış etmediler! Denizde romantik anlar Kimseye aldırış etmediler! Denizde romantik anlar

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti

Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti

İliç’te 15 Temmuz Resim Sergisi düzenlendi

İliç’te 15 Temmuz Resim Sergisi düzenlendi

Adana'da aile sağlığı merkezinde yangın çıktı

Adana'da aile sağlığı merkezinde yangın çıktı

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

İliç’te Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı 1. Olağan toplantısı yapıldı

İliç’te Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı 1. Olağan toplantısı yapıldı

Denizli Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
04:03
Sabah
05:46
Öğle
13:15
İkindi
17:06
Akşam
20:33
Yatsı
22:09

Denizli Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Aslı Eczanesi
Merkezefendi
Kundakçı Eczanesi
Merkezefendi
Lokman Eczanesi
Merkezefendi
Menekşe Eczanesi
Merkezefendi
Anıl Eczanesi
Pamukkale
Emek Eczanesi
Pamukkale
Yücel Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Trabzonspor kafilesi, Denizli’ye geldi

Trabzonspor kafilesi, Denizli’ye geldi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Acıpayam Ve Çevresinin Önemli Geçim Kaynağı Madenler

Acıpayam Ve Çevresinin Önemli Geçim Kaynağı Madenler

Dört Eylül Fehmi Mehmet Şükriye İlköğretim Okulu Törenle Açıldı

Dört Eylül Fehmi Mehmet Şükriye İlköğretim Okulu Törenle Açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.