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Bekir Kayan: "Üreticilerimizin emeği ziyan olmayacak”

AKSARAY HABERLERİ  | 03.07.2020 11:42 | Son Güncelleme

Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş’u ziyaret ederek, Aksaray’ın hayvancılığı konusunda istişarelerde bulundu.Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş’u ziyaret etti.

Bekir Kayan: "Üreticilerimizin emeği ziyan olmayacak”

Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş’u ziyaret ederek, Aksaray’ın hayvancılığı konusunda istişarelerde bulundu.
Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş’u ziyaret etti. Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Ceylan ve Daire Başkanı Adem Bölükbaşı ile de görüşen Bekir Kayan, Aksaraylı üreticilerin ürettiği kaliteli sütlerin sınıflandırılması ve değerinde satılması konusunda destek isteyerek, Aksaray’ın pilot il seçilmesi ile birlikte verilen desteklerden daha fazla faydalanması konusunda taleplerde bulundu.
İstişarenin son derece verimliği geçtiğini belirten Başkan Kayan, “Tarım ve hayvancılık kenti olan Aksarayımızda üreticilerimizin ürettiği kaliteli sütün değerinde satılması ve bazı desteklemelerden üreticilerin daha fazla yararlandırılması konusunda istişarelerde bulunduk. Aksaray’da üreticilerimizin ürettiği sütler gerçekten çok kaliteli ve protein değerleri son derece yüksek. Üreticilerimizin emekleri ziyan olmayacak. Hem biz hem de Tarım ve Orman Bakanlığımız üreticilerimiz için gerekli çalışmaları yapacak” dedi.

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