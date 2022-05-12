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beklesin Tokat'ta geleneksel okçuluk yarışları başladı

12.05.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

beklesin Tokat'ta geleneksel okçuluk yarışları başladı

Tokat'ta, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından organize edilen Tokat Danişment Gazi Büyükler Açık Hava Puta ve Hava Koşusu eleme turları başladı.

Gaziosmanpaşa Stadyumu'nda başlayan 15 Mayıs'ta sona erecek organizasyona, 110 kulüpten yaklaşık 800 sporcu katılıyor.

Yarışmada, kadın sporcular 60 metre, erkek sporcular 70 metreden hedefe atış yapacaklar. Puta koşusu eleme turlarına katılan kadın sporcular, geleneksel kıyafetlerle atışlarını yaptılar. Yarışmaya, sporseverler ilgi gösterdi.

Organizasyonun final atışları 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Yarışmanın bazı etapları eski Tokat Havaalanı'nda yapılacak.

Tokat'ta yapılan yarışmada dereceye girenler Milli Takım seçmelerine katılacak. Bir süre sonra Erzincan'da yapılacak yarışmaların ardından 19 kişi seçilerek milli takım kampına davet edilecek.

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