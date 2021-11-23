YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Beko'dan Efsane Cuma'ya özel yüzde 50'ye varan indirimler

Beko'dan Efsane Cuma'ya özel yüzde 50'ye varan indirimler

23.11.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beko'dan Efsane Cuma'ya özel yüzde 50'ye varan indirimler

İSTANBUL(AA) - Beko, tüketicilerini Efsane Cuma’ya özel yüzde 50’ye varan indirimlerle buluşturdu.

Beko'dan yapılan açıklamaya göre, Beko, Efsane Cuma’ya özel yüzde 50’ye varan indirim fırsatları ile evini yenilemek isteyen herkes için pek çok ürününü indirimli fiyatlarla sunuyor.

Beko’nun 22-28 Kasım tarihleri arasında düzenlediği Efsane Cuma indirimleri ile tüketiciler beyaz eşya, küçük ev aletleri, televizyon ve elektronik ürünleri indirimli satın alma avantajı yakalıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Maltepe'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandıMaltepe'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

İstanbul Namaz Vakitleri 23 Kasım Salı

İmsak
06:24
Sabah
07:54
Öğle
12:55
İkindi
15:25
Akşam
17:47
Yatsı
19:11

İstanbul Nöbetçi Eczaneler23 Kasım Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İş kazasında kopan eli doktorların zamanla yarışıyla yerine dikildi

İş kazasında kopan eli doktorların zamanla yarışıyla yerine dikildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sanatçı Kadir İnanır, Denizli'de yoğun bakımda tedavi altına alındı

Sanatçı Kadir İnanır, Denizli'de yoğun bakımda tedavi altına alındı

Mersin'de ilk kez düzenlenen "Akdeniz Çocuk Festivali" başladı

Mersin'de ilk kez düzenlenen "Akdeniz Çocuk Festivali" başladı

Hatayspor - Antalyaspor maçının ardından

Hatayspor - Antalyaspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.