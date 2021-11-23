Beko'dan Efsane Cuma'ya özel yüzde 50'ye varan indirimler

İSTANBUL(AA) - Beko, tüketicilerini Efsane Cuma’ya özel yüzde 50’ye varan indirimlerle buluşturdu.
Beko'dan yapılan açıklamaya göre, Beko, Efsane Cuma’ya özel yüzde 50’ye varan indirim fırsatları ile evini yenilemek isteyen herkes için pek çok ürününü indirimli fiyatlarla sunuyor.
Beko’nun 22-28 Kasım tarihleri arasında düzenlediği Efsane Cuma indirimleri ile tüketiciler beyaz eşya, küçük ev aletleri, televizyon ve elektronik ürünleri indirimli satın alma avantajı yakalıyor.
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