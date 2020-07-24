YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Beko'dan tüketicilere akıllı çözümler

Beko'dan tüketicilere akıllı çözümler

İSTANBUL HABERLERİ  | 24.07.2020 14:38 | Son Güncelleme

İster soğutucu ister dondurucu olarak kullanılabilen Beko derin dondurucularda üzerinde bulunan ayar butonu ile istenen özellik tek bir tuşla seçilip, bölmenin sıcaklığı eksi 24°C ile 10°C arasında bir değere ayarlanabiliyor

İSTANBUL (AA) - Beko ister soğutucu ister dondurucu olarak kullanılabilen joker özelliğine sahip derin dondurucu seçenekleri ile tüketicilerin ihtiyacına uygun akıllı çözümler sunuyor.

Beko'dan yapılan açıklamaya göre, joker özelliğine sahip derin dondurucular meyve, sebze, et ve balık gibi çeşitli ürünlerin dört mevsim taze saklanmasına olanak sağlıyor.

İster soğutucu ister dondurucu olarak kullanılabilen Beko derin dondurucularda üzerinde bulunan ayar butonu ile istenen özellik tek bir tuşla seçilip, bölmenin sıcaklığı eksi 24°C ile 10°C arasında bir değere ayarlanabiliyor.

Mevsiminde alınıp saklanan ürünlerin azalması/tükenmesi durumunda soğutucu özelliğini devreye alarak ürün buzdolabı olarak da kullanılabildiği için fonksiyonelliği ile ön plana çıkıyor.

Beko derin dondurucular 1050 TL'den başlayan fiyatlarla tüketicileri bekliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanlar Tuzla fayını inceledi: Deprem yaklaşıyor Uzmanlar Tuzla fayını inceledi: Deprem yaklaşıyor
Yıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı HutbeleriYıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir polisi 8 silah ele geçirdi

Balıkesir polisi 8 silah ele geçirdi

Gürpınar’da içme suyu kaynağı bulundu

Gürpınar’da içme suyu kaynağı bulundu

Başkan Say’dan Ayasofya mesajı

Başkan Say’dan Ayasofya mesajı

Elazığ’da aranan 2 şüpheli çadırda yakalanıp, tutuklandı

Elazığ’da aranan 2 şüpheli çadırda yakalanıp, tutuklandı

Rektör Karacoşkun’dan 24 Temmuz mesajı

Rektör Karacoşkun’dan 24 Temmuz mesajı

Beyşehir’de ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu

Beyşehir’de ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu

İstanbul Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cuma

İmsak
03:57
Sabah
05:46
Öğle
13:16
İkindi
17:12
Akşam
20:36
Yatsı
22:17

İstanbul Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Deva Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Beykoz’da bulunan Karlıtepe Mesire Alanı manzarası ile nefes kesiyor

Beykoz’da bulunan Karlıtepe Mesire Alanı manzarası ile nefes kesiyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.