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Bektaş’tan 8 Mart mesajı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 08.03.2020 10:36 | Son Güncelleme

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Vali Bektaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:"Yurdumuzun kurtuluş mücadelesinden başlayarak tarihimizde büyük ve önemli bir rol oynayan, toplumsal yaşantımızın, hayatımızın vazgeçilmez değerlerinden cefakar kadınlarımızın yaşamları süresince ortaya koydukları temeli, sorumluluk, fedakarlık, sevgi ve özveriye dayalı yaşam tarzı her türlü övgü ve takdirin üstündedir.

Bektaş’tan 8 Mart mesajı

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Bektaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Yurdumuzun kurtuluş mücadelesinden başlayarak tarihimizde büyük ve önemli bir rol oynayan, toplumsal yaşantımızın, hayatımızın vazgeçilmez değerlerinden cefakar kadınlarımızın yaşamları süresince ortaya koydukları temeli, sorumluluk, fedakarlık, sevgi ve özveriye dayalı yaşam tarzı her türlü övgü ve takdirin üstündedir. Sosyal, kültürel, ekonomik,siyasi ve pek çok alanda üstlendiği görevleri büyük bir başarıyla yerine getirerek toplumsal yaşantımızın her safhasında etkin, verimli ve katılımcı olmalarından, ülkemizin kalkınmasında aktif rol üstlenmelerinden büyük bir memnuniyet duymaktayız. inanıyoruz ki şefkati, fedakarlığı, hoşgörüsü, bitmez tükenmez sevgisi ve üretkenliği ile ailenin ve toplumun temel direği olan kadınlarımızın toplumsal yaşantımıza olan katkısı ve desteği daha da gelişecek, ileriye gidecek ve güçlenecektir. Devletimiz her zaman kadınlarımızın sosyal ihtiyaç ve beklentilerinde yanlarında olacak, onların hak ve özgürlüklerinin daha da ileriye götürülmesine yönelik çalışmalara önem ve öncelik verecektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten duygularımla kutluyor sevgi ve saygılar sunuyorum."

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Zonguldak Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:44
Sabah
07:09
Öğle
13:09
İkindi
16:22
Akşam
18:58
Yatsı
20:18

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Çağalı Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Çavuşoğlu Eczanesi
Alapli
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