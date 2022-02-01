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  4. "Bel Canto" konseri 4 Şubat'ta sanatseverlerle buluşacak

"Bel Canto" konseri 4 Şubat'ta sanatseverlerle buluşacak

01.02.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bel Canto" konseri 4 Şubat'ta sanatseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), "Bel Canto" konserinde sanatseverlerle buluşacak.

Güzel şarkı söyleme anlamına gelen Bel Canto'nun seçkin örnekleri 4 Şubat'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde yorumlanacak.

Konser programında, İtalyan Besteciler; Gioacchino Rossini, Gaetano Donizetti ve Vincenzo Bellini'nin operalarından aryalar yer alacak.

Solistler Işık Belen, Sezin Düzci, Evren Işık Yasemin, Ufuk Toker, Ayçin Sürücüer ve Emre Güngör'e konserde piyanist Yuliya Bapova eşlik edecek.

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