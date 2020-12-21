Bel fıtığı yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor

Özel Denizli Tekden Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yurdaer Doğu, bel fıtığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Op. Dr. Yurdaer Doğu, “Bel fıtığı, omurgalar arasında, amortisör görevi gören disklerin, zorlama, düşme, ağır kaldırma ya da zorlanması sonucu yırtılması meydana gelir” dedi.

Özel Denizli Tekden Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yurdaer Doğu, bir çok insanın şikayet ettiği bel fıtığı ile ilgili önemli bilgiler verdi. Doktor Yurdaer Doğu yaptığı açıklamada, “Omurganın bel kısmı beş adet omur ve disklerden meydana gelir. Bu bölge vücut ağırlığını taşıyan yer olarak bilinir. Diskin dış kısmındaki halkada zayıflama veya yırtılma olduğunda fıtıklaşma meydana gelir. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faktörler disk zayıflamasına neden olabilir” dedi.

Bel fıtığının belirtileri

Bir çok insanda görülen ve sıkça karşılaşılan rahatsızlıklardan birisi olan bel fıtığı hakkında bilgilendirmede bulunan Özel Denizli Tekden Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Yurdaer Doğu, “Bunlar, yaşlanma ve dejenerasyon, aşırı kilo, ağır yük kaldırmadan kaynaklanan ani bir gerilim. Bunlar insanlarda sıkça görülen bir durumdur. Bel fıtığı genellikle kendini kalçalara, bacaklara ve ayaklara yayılan ağrı ile gösterir fakat bacaklarda veya ayaklarda karıncalanma veya uyuşukluk, kas güçsüzlüğü, hareket ederken zorlanma, bel ağrısı, bacaklara vuran ağrılar, çabuk yorulma, İdrar tutamama, denge kaybı ile otururken ve yürürken zorluk çekme gibi belirtiler de bel fıtığına bağlı görülebilir. Bu konuda uzman bir doktora danışmak en doğrusudur. Bel fıtığı nedeniyle başvurulduğunda uzman hekim tarafından fiziki muayene yapılmaktadır. Fizik muayene sonrası röntgen, MR ve BT taraması gibi yüksek çözünürlüklü tanı cihazlarıyla fıtık nedeniyle oluşan omurilik veya sinir basısı tespit edilir. Ayrıca EMG (elektromyogram) cihazı ile hastanın hangi sinir kökü veya köklerinin fıtıktan etkilendiği belirlenir” diye konuştu.