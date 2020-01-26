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Belarus Ankara Büyükelçiliğinden KATSO’ya ziyaret

KASTAMONU HABERLERİ  | 26.01.2020 16:06 | Son Güncelleme

Belarus Ankara Büyükelçisi Victor Rybak, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tezcan Biçicioğlu’nu ziyaret etti.Belarus Ankara Büyükelçisi Victor Rybak ve beraberindeki heyet, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tezcan Biçicioğlu ve Yönetim Kurulu üyelerimize ziyarette bulundu.Belarus Cumhuriyeti’nin ekonomik potansiyeli hakkında sunum yapan heyete, Genel Sekreter Yardımcısı Adil Levent Baş tarafından Kastamonu’daki yatırım imkanları, gelişmiş sektörler ile ilgili bilgiler verildi.Biçicioğlu, Belarus Ankara Büyükelçisi Victor Rybak ve beraberindeki heyete odayı ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Belarus Ankara Büyükelçisi Victor Rybak, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tezcan Biçicioğlu’nu ziyaret etti.
Belarus Ankara Büyükelçisi Victor Rybak ve beraberindeki heyet, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tezcan Biçicioğlu ve Yönetim Kurulu üyelerimize ziyarette bulundu.
Belarus Cumhuriyeti’nin ekonomik potansiyeli hakkında sunum yapan heyete, Genel Sekreter Yardımcısı Adil Levent Baş tarafından Kastamonu’daki yatırım imkanları, gelişmiş sektörler ile ilgili bilgiler verildi.
Biçicioğlu, Belarus Ankara Büyükelçisi Victor Rybak ve beraberindeki heyete odayı ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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