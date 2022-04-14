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Belçika Göç ve İlticadan Sorumlu Devlet Bakanı Mahdi, Gaziantep'te temaslarda bulundu

14.04.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika Göç ve İlticadan Sorumlu Devlet Bakanı Mahdi, Gaziantep'te temaslarda bulundu

GAZİANTEP (AA) - Belçika Göç ve İlticadan Sorumlu Devlet Bakanı Sammy Mahdi, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu.

GTO'dan yapılan açıklamaya göre, Mahdi ve beraberindeki heyet, GTO'nun hizmete açtığı Gaziantep Gastronomi Akademisini inceledi, daha sonra burada Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) temsilcileriyle görüştü.

Mahdi, buradaki konuşmasında, Gazianteplilerin çok misafirperver olduklarını belirtti.

Gazianteplilerin misafirperverliklerinin şehirdeki göçmenler için de geçerli olduğuna işaret eden Mahdi, "Göçmen meselesi bizde de vardı. Ukrayna savaşı ile Avrupa'ya 4 milyon mülteci yayıldı. Biz de bu zorlukları daha fazla yaşayacağız. Gaziantep modeli göçmenlere karşı misafirperverlikten çok daha fazlasını içeriyor. Yatırımla ilgili bir model. İnsani sermayeye odaklı bir model. İnsana, komşularına, çevreye yatırım yapıyor. Odağına bunu alan bir model olduğu için başarılı. Karşıdaki kişiye yatırım yaptığınızda aynı zamanda kendinize de yatırım yapmış olursunuz. Yapılacak her türlü destek topyekun kalkınma demek." ifadelerini kullandı.

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım da Gaziantep'in ev sahipliği yaptığı geçici koruma altındaki Suriyelilerin nüfusun yüzde 22'sine ulaştığını belirtti.

Yıldırım, entegrasyon için aktarılan fonların üstlenilen yük için yetersiz olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bulunduğumuz coğrafyanın ekonomik ve sosyal hayatının merkezinde son 11 yıldır geçici koruma altındaki Suriyeliler var. Siz yarın ülkelerinize döneceksiniz ama biz, belki de nesiller boyunca bu gerçeğin etkisini olumlu ya da olumsuz hissedeceğiz. Evet, mülteci olmak bir tercih değil. Şu an Türkiye'de resmi kayıtlara göre geçici koruma altında 3,7 milyon Suriyeli var. Bunun yüzde 12'si Gaziantep'te. Nüfusumuzun yüzde 22'si kadar Suriyeli misafirimiz var. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin yerel halkla entegrasyonu ve zorunlu göçün etkilerini yönetirken ICPMD gibi kurumların fonları bölgemizde kullanılıyor ancak üzülerek ifade etmeliyim ki ülkemizin üstlendiği yük için fonlar yeterli değil."

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