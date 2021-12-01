YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Belçika'da dövülerek öldürüldüğü iddia edilen Yunus Çalık, Eskişehir'de toprağa verildi

Belçika'da dövülerek öldürüldüğü iddia edilen Yunus Çalık, Eskişehir'de toprağa verildi

01.12.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika'da dövülerek öldürüldüğü iddia edilen Yunus Çalık, Eskişehir'de toprağa verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Belçika'nın Aalst kentinde çıkan kavgada darbedilerek öldürüldüğü öne sürülen 36 yaşındaki Yunus Çalık, Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Yunus Çalık'ın cenazesi Belçika'daki otopsi işlemlerinin ardından hava yolu ile Ankara'ya oradan da Eskişehir'e getirildi.

Yenidoğan Mahallesi'ndeki Yenidoğan Cami'ne getirilen Yunus Çalık'ın naaşı burada kılınan namazın ardından Eskişehir-Seyitgazi kara yolu üzerindeki Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenazeye, Çalık'ın yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yunus Çalık'ın amcası Ercan Çalık, gazetecilere, geçen hafta cuma günü gece saatlerinde 6 Romanya uyruklu kişi tarafından yeğeninin darbedildiğini kaldırıldığı hastanede 2 gün yoğun bakımda kaldığını ve vefat ettiğini söyledi.

Belçika hükümetinin ve polis yetkililerinin aileye çok sağlıklı bilgi vermediğini ifade eden Çalık, şunları söyledi:

"Konu ile ilgili olarak ailenin bilgi alma hakkı olmasına rağmen hiçbir bilgiye ve kamera görüntülerine ulaşamadık. Konu ile ilgili olarak Belçika'da avukatlar tutuldu. Hukuki olarak dava başlamış oldu. Suçlular yakalanmasına rağmen ne yazık ki 3'ü tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı. Asıl şüpheli Romanya'ya kaçmış. Bununla ilgili çok ciddi araştırmaların yapıldığını zannetmiyoruz. Aile olarak dosyanın kapatılacağını düşünüyoruz.

Biz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden konunun araştırılmasını ve sürecin biraz daha hızlı ilerlemesi konusunda yardım bekliyoruz. Türk devletinin tüm ilgili makamları arayıp taziyelerini iletti. Yeğenim hiç sebepsiz yere öldürüldü. Tertemiz bir insandı. Herkesin yardımına koşan, ilgilenen, elinden geldiği kadarıyla Türk toplumunun yanı sıra Avrupa ve Belçikalılar için dahi elinden geleni hiçbir zaman esirgemeyen yardım eden bir insandı."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altının yerini o alacak! Bulunmaz nimet: Artık düğünlerde takılacakAltının yerini o alacak! Bulunmaz nimet: Artık düğünlerde takılacak
PARTNER "Aramız düzelir diye Cem Yılmaz'ı izlemeye geldik" "Aramız düzelir diye Cem Yılmaz'ı izlemeye geldik"
Eskişehir'de görevli olduğu sitede yangın çıkaran zanlı yeniden gözaltına alındıEskişehir'de görevli olduğu sitede yangın çıkaran zanlı yeniden gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Belçika

Eskişehir Namaz Vakitleri 2 Aralık Perşembe

İmsak
06:25
Sabah
07:54
Öğle
12:52
İkindi
15:19
Akşam
17:41
Yatsı
19:04

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 2 Aralık Perşembe

Alanönü Eczanesi
Odunpazari
(02.12.2021 18:30 / 03.12.2021 08:30) Eczanesi
021220211830031220210830
Alanönü Eczanesi
Odunpazari
(02.12.2021 18:30 / 03.12.2021 08:30) Eczanesi
021220211830031220210830
Alanönü Eczanesi
Odunpazari
(02.12.2021 18:30 / 03.12.2021 08:30) Eczanesi
021220211830031220210830
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Eski Mardin Milletvekili Nehrozoğlu, Mardin'de defnedildi

Eski Mardin Milletvekili Nehrozoğlu, Mardin'de defnedildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan, "Mansur Yavaş" açıklaması:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan, "Mansur Yavaş" açıklaması:

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun ikinci dönemi iki kupayla tamamlanıyor

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun ikinci dönemi iki kupayla tamamlanıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.