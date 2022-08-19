YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen Muğla'da

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen Muğla'da

19.08.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen Muğla'da

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen Muğla'da

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Çeşitli ziyaretler için kente gelen Huynen, Muğla Valisi Orhan Tavlı ile Valilik makamında bir araya geldi.

Valilik Şeref Defteri'nin imzalanmasının ardından yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler, sürdürülebilir turizm ve yatırım imkanları değerlendirildi.

Muğla’nın turizmi, kültürü, sağlık potansiyeli, antik kentleri, coğrafi işaretli ürünleri hakkında bilgi veren Vali Orhan Tavlı, Muğla’nın yöresel lezzetlerinin de zengin olduğunu ifade etti.

Muğla’da turizmin yanında tarım ve ticaret alanında önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Tavlı, arı ürünleri, çam balı, zeytinyağı ve tıbbı aromatik bitkilerden katma değeri yüksek ürünler elde etmek amacıyla çalışma gerçekleştirdikleri söyledi.

Ziyarete, Belçika Büyükelçiliği Ankara Konsolosu Marc Mouton ile Belçika Fahri Konsolosu Onursal Dylan Özatacan da katıldı.

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen Muğla'da

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum'da cami bahçesinde çocuklara ve vatandaşlara kar şerbeti ikram edildiBodrum'da cami bahçesinde çocuklara ve vatandaşlara kar şerbeti ikram edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'dan ayrıldıCumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'dan ayrıldı
Erzurum'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıErzurum'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Muğla ziyaret

Muğla Namaz Vakitleri 19 Ağustos Cuma

İmsak
04:51
Sabah
06:19
Öğle
13:15
İkindi
16:59
Akşam
20:02
Yatsı
21:24
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Transparan iç çamaşırıyla poz verdi! Olay yaratan paylaşım

Transparan iç çamaşırıyla poz verdi! Olay yaratan paylaşım

Ölmüş kadın cesedi zannettiler! Gerçek bambaşka çıktı

Ölmüş kadın cesedi zannettiler! Gerçek bambaşka çıktı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Herkes yanlış biliyor: Zevk değil acı veriyor!

Herkes yanlış biliyor: Zevk değil acı veriyor!

Cinsel ilişki sesleri evinde yankılandı! “Tavsiye almaya...”

Cinsel ilişki sesleri evinde yankılandı! “Tavsiye almaya...”

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.