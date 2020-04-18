YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Belde sakinlerinden mezarlık seferberliği

Belde sakinlerinden mezarlık seferberliği

HAKKARİ HABERLERİ  | 18.04.2020 15:18 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Durankaya Beldesi Bağlarbaşı Mahallesi sakinleri kendi imkanları ile tahrip olan mezarlıkların etrafını tel örgü ile kapatma çalışması başlattı.Kış ayında mezarlıkların tahrip olduğunu belirten Bağlarbaşı Mahallesi sakinleri, köyde el birliği ile onarım çalışması başlattıklarını söylediler.

Hakkari’nin Durankaya Beldesi Bağlarbaşı Mahallesi sakinleri kendi imkanları ile tahrip olan mezarlıkların etrafını tel örgü ile kapatma çalışması başlattı.
Kış ayında mezarlıkların tahrip olduğunu belirten Bağlarbaşı Mahallesi sakinleri, köyde el birliği ile onarım çalışması başlattıklarını söylediler. Yerel yönetimler çalışmadığı için kendi imkanları ile mahallelerindeki aile mezarlığının etrafını tel örgü ile kapattıklarını anlatan mahalle sakinleri, sosyal mesafeye de dikkat ettiklerini söylediler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklamasıCerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklaması
107 yerleşim yerinin yolu kapandı107 yerleşim yerinin yolu kapandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Glütensiz ekmek ve simit

Glütensiz ekmek ve simit

Gaziantep'te koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi

Gaziantep'te koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi

Başkan Hikmet Koyak, ilaç şişelerini doğaya atan çiftiçileri uyardı

Başkan Hikmet Koyak, ilaç şişelerini doğaya atan çiftiçileri uyardı

Sağlık-Sen Şırnak Şubesinden sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Sağlık-Sen Şırnak Şubesinden sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Hakkari Namaz Vakitleri 18 Nisan Cumartesi

İmsak
03:52
Sabah
05:19
Öğle
12:09
İkindi
15:51
Akşam
18:50
Yatsı
20:11

Hakkari Nöbetçi Eczaneler18 Nisan Cumartesi

İkizler Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Semdinli
Naiboğlu Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Müdür Kaya 1 aylık maaşını bağışladı

Müdür Kaya 1 aylık maaşını bağışladı

Hakkari’de sağanak, yollara zarar verdi

Hakkari’de sağanak, yollara zarar verdi

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Hastane yönetiminden örnek davranış

Hastane yönetiminden örnek davranış

Vali Akbıyık’tan Bağışlı köyüne ziyaret

Vali Akbıyık’tan Bağışlı köyüne ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.