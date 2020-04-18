Belde sakinlerinden mezarlık seferberliği

Hakkari’nin Durankaya Beldesi Bağlarbaşı Mahallesi sakinleri kendi imkanları ile tahrip olan mezarlıkların etrafını tel örgü ile kapatma çalışması başlattı.

Kış ayında mezarlıkların tahrip olduğunu belirten Bağlarbaşı Mahallesi sakinleri, köyde el birliği ile onarım çalışması başlattıklarını söylediler. Yerel yönetimler çalışmadığı için kendi imkanları ile mahallelerindeki aile mezarlığının etrafını tel örgü ile kapattıklarını anlatan mahalle sakinleri, sosyal mesafeye de dikkat ettiklerini söylediler.

