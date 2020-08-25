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Belediye aydınlatmaları astronomik zaman saati ile çalışacak

MUĞLA HABERLERİ  | 25.08.2020 14:14 | Son Güncelleme

Bodrum Belediyesi, sorumluluğunda bulunan aydınlatmalara astronomik zaman saati takmaya başladı.

Bodrum Belediyesi, sorumluluğunda bulunan aydınlatmalara astronomik zaman saati takmaya başladı. Yapılan çalışma ile hem iş gücü hem de enerji ve maddi tasarruf sağlanacak.
Bodrum Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, sahil yürüyüş yolları başta olmak üzere park ve bahçelerde bulunan aydınlatma sistemlerine astronomik zaman saati takmaya başladı. İçerisindeki özel yazılım ile kendini günbatımı ve gün doğumuna göre programlayan sistem iş gücü kaybını önleyerek enerji ve maddi tasarruf sağlayacak.
Çalışmalarına devam eden ekipler, astronomik zaman saatlerini tüm Bodrum’da faaliyete sokacak.

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