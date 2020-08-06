YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Belediye Başkan Vekili Aslan denetimlere katıldı

Belediye Başkan Vekili Aslan denetimlere katıldı

VAN HABERLERİ  | 06.08.2020 16:32 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, korona virüs önlemleri kapsamında denetimlere katıldı.İçişleri Bakanlığı kent genelindeki pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde “Sağlık İçin, Hepimiz İçin” sloganıyla denetimler yapılması için bütün valiliklere bugüne kadar ki en kapsamlı genelgeyi göndermişti.

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, korona virüs önlemleri kapsamında denetimlere katıldı.
İçişleri Bakanlığı kent genelindeki pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde “Sağlık İçin, Hepimiz İçin” sloganıyla denetimler yapılması için bütün valiliklere bugüne kadar ki en kapsamlı genelgeyi göndermişti. Genelgede, korona virüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatılmıştı.
İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, genelge kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İpekyolu Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ve zabıta ekipleriyle birlikte kentin ve ilçenin en büyük yeme içme mekanlarının ve kafelerinin bulunduğu İki Nisan Caddesi’ndeki esnafı denetledi.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aslan, korona virüse karşı mücadelede sosyal mesafe, hijyen ve maske takmaları konusunda esnafı ve vatandaşı bilgilendirdiklerini belirterek, “Özellikle şunun bilinmesini isterim. Alkollü mekanlar, barlar, bup’lar hala kapalı, vatandaşlarımız bu konuya hassasiyet göstersin. Tedbiri elden bırakmasın. Sadece İki Nisan Caddemizde denetim yapmıyoruz. Zabıta müdürlüğümüz tarafından 10 farklı ekiple ilçe merkezinde de denetimler sürüyor. Bütün herkes kurallara uysun. Daha bilinçli ve tedbirli olduğumuz dönemlere dönelim” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Gizemli sevgili ortaya çıktı! Gizemli sevgili ortaya çıktı!
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

100. Yıl Mahallesi’ne yeni bir sosyal donatı alanı geliyor

100. Yıl Mahallesi’ne yeni bir sosyal donatı alanı geliyor

Başkan Saygılı temizlik işçileriyle bir araya geldi

Başkan Saygılı temizlik işçileriyle bir araya geldi

Vali denetime çıktı, minibüs şoförü valiye dezenfektan ikram etti

Vali denetime çıktı, minibüs şoförü valiye dezenfektan ikram etti

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

17 Eylül Stadı yeni sezona hazırlanıyor

17 Eylül Stadı yeni sezona hazırlanıyor

Tatilciler Erdek’i çöplüğe çevirdi

Tatilciler Erdek’i çöplüğe çevirdi

Van Namaz Vakitleri 6 Ağustos Perşembe

İmsak
03:30
Sabah
05:06
Öğle
12:17
İkindi
16:06
Akşam
19:19
Yatsı
20:48

Van Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Perşembe

Beşyol Eczanesi
Ipekyolu
Çağdaş Eczanesi
Ipekyolu
Genç Eczanesi
Ipekyolu
Karaman Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bayram denetimi yapan büyükşehir zabıtasına çirkin saldırı; 3 yaralı

Bayram denetimi yapan büyükşehir zabıtasına çirkin saldırı; 3 yaralı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İpekyolu’nda binaların dış cephesi değişiyor

İpekyolu’nda binaların dış cephesi değişiyor

Bölgenin en büyük ‘Millet Bahçesi’nin proje startı verildi

Bölgenin en büyük ‘Millet Bahçesi’nin proje startı verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.