Belediye Başkan Vekili Aslan, korona virüs denetimlerine katıldı

Van’ın merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, korona virüs önlemleri kapsamında ilçede yapılan geniş kapsamlı denetimlere katılmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı kent genelindeki şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, lokanta, restoran, kafe, kahvehane ile kıraathane, kafeterya, kasap, berber, AVM, kuaför ve güzellik merkezi gibi birçok iş yeri ve faaliyet alanında "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla denetimler yapılması için bütün valiliklere 9 Eylülde kapsamlı bir genelge daha gönderdi. Genelgede, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı-iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek, bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi istenildi. Yine denetimler sırasında vatandaşlara yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilmesi gerektiği ifade edildi. Genelgede hemen giderilebilir nitelikte anlık uygulamalardan kaynaklı süreklilik taşımayan aykırılıklar için ise birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, işyeri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçları için üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde 3 gün şeklinde faaliyet durdurma cezası teklifleri mülki idare amirine iletilebileceği açıklanarak, halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk oluşturan ve süreklilik oluşturan ya da kurallara-önlemlere aykırı davranışlarda ısrar edenler için ise İl-İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenecek cezaların mülki idare amirlerince uygulanabileceği belirtildi.