YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Belediye Başkan Vekili Aslan’dan esnaf ziyareti

Belediye Başkan Vekili Aslan’dan esnaf ziyareti

VAN HABERLERİ  | 02.10.2020 16:39 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçe genelinde esnaf ziyaretini sürdürüyor.Ziyaret kapsamında, esnafın ve vatandaşların taleplerini dinleyen Kaymakam Aslan, bu kez Serhat Mahallesi Timurpaşa Sokak esnafıyla bir araya geldi.

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçe genelinde esnaf ziyaretini sürdürüyor.
Ziyaret kapsamında, esnafın ve vatandaşların taleplerini dinleyen Kaymakam Aslan, bu kez Serhat Mahallesi Timurpaşa Sokak esnafıyla bir araya geldi. İpekyolu ilçesinin daha güzel olması için çalışmaları gece gündüz sürdüreceklerini söyleyen Başkan Vekili Aslan, “Mahalle sakinlerini, esnafımızı dinleyerek ve çözüm odaklı çalışarak sorunların üstesinden geleceğiz. Birçok mahalle, sokak ve caddede çalışmalarımız sürüyor. Vatandaşlarımızın refahı, huzuru için çalışıyoruz. Korona virüs süreciyle zorluklar yaşadık ancak kontrollü dönemle birlikte sosyal ve ticari hayat az da olsa canlandı. Zor zamanlar geçiriyoruz ama bu zor günlerde elbet bitecek” dedi.
Mahalle sakinleri ve esnaf da, Kaymakam Aslan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ettiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tam 200 basamaklı! Bu merdivenden çıkan da inen de yorgun Tam 200 basamaklı! Bu merdivenden çıkan da inen de yorgun
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Soma'da 3 yeni maden ocağı için protokol imzalandı
Soma'da 3 yeni maden ocağı için protokol imzalandı
Köyceğiz’de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Köyceğiz’de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Edremit’te gıda denetimi yapıldı
Edremit’te gıda denetimi yapıldı
Göztepe, Medipol Başakşehir maçına hazır
Göztepe, Medipol Başakşehir maçına hazır
Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: "TFF 1. Lig'de VAR kesinlikle uygulanmalıdır"
Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: "TFF 1. Lig'de VAR kesinlikle uygulanmalıdır"
Posof’ta Huş Tavuğu ilçenin maketi oldu
Posof’ta Huş Tavuğu ilçenin maketi oldu

Van Namaz Vakitleri 2 Ekim Cuma

İmsak
04:35
Sabah
05:56
Öğle
12:01
İkindi
15:19
Akşam
17:55
Yatsı
19:11

Van Nöbetçi Eczaneler 2 Ekim Cuma

Afşar Eczanesi
Ipekyolu
Nilüfer Eczanesi
Ipekyolu
Urartu Eczanesi
Ipekyolu
Zeytin Eczanesi
Ipekyolu
Ayaz Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Van'da öğretmenler okullarını eğitim yılına hazırladı
Van'da öğretmenler okullarını eğitim yılına hazırladı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Özalp’ta telefon direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
Özalp’ta telefon direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
’Tahsin Paşa’ rolüyle sevilen oyuncu Yenişehiroğlu, Gürpınarlılarla buluştu
’Tahsin Paşa’ rolüyle sevilen oyuncu Yenişehiroğlu, Gürpınarlılarla buluştu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.