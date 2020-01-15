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  4. Belediye Başkan Vekili Aslan’ın sokak incelemelerine ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor

Belediye Başkan Vekili Aslan’ın sokak incelemelerine ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor

VAN HABERLERİ  | 15.01.2020 16:09 | Son Güncelleme

Van merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, PTT Caddesi’ndeki işletmeleri ziyaret ederek esnafının talep ve isteklerini dinledi.İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, PTT Caddesi’ndeki işletmeleri ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulundu.

Van merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, PTT Caddesi’ndeki işletmeleri ziyaret ederek esnafının talep ve isteklerini dinledi.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, PTT Caddesi’ndeki işletmeleri ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulundu. Esnafının talep ve isteklerini dinleyen Başkan Vekili Aslan, ayrıca belediye çalışmaları hakkında da esnafı bilgilendirdi. Başkan Vekili Aslan, kamu hizmetlerine belirli bir ivme kazandıran, ilçenin sosyal durumları ile yakinen ilgilenen ve onlara sosyal destek sağlayan bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Başkan Vekili Aslan, “Daha önce ziyaret ettiğim Sanat Sokağı şehrin en gözde sokağı. Ancak seyyar satıcıdan, işportacıdan ve kaldırım işgalinden geçilmiyor. Bende o sebeple buraya geldim. Sizlerle tanışmak, fikirlerinizi, görüşlerinizi almak istedim. Sanat Sokağı ve Sanat Sokağı ile kesişen diğer sokaklarla alakalı iyileştirme projelerimiz var. Bizim seyyar satıcıyla, işportacıyla, kaldırım işgaliyle ve kötü görüntü ile mücadele etmemiz gerekiyor. Bunlarla alakalı birim müdürlerimizle beraber size geldik. Neler yapabiliriz, görüşlerinizi alalım ve sokaklarımızı iyileştirelim dedik. Biz taleplerinizi aldık bunları değerlendireceğiz ancak sizden de bir ricam var. Dükkânlarınızın dış cephesini belediyemizin kontrolünde standart, kaliteli, estetik hale getirelim. Örneğin yerli veya yabancı bir turist geldiğinde yürümekten zevk alacağı bir sokak haline gelsin. Bizde üstümüze düşeni yapalım, sokağı trafiğe kapatalım, ışıklandırmasını çevre düzenlenmesini yapalım” dedi.
PTT Caddesi’ne yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Vekili, ayrıca esnafla ile fikir alışverişinde bulundu ve taleplerini değerlendirmek üzere ilgili birimlerim müdürlerine talimat verdi. Ziyaretlerinden ve Başkan Vekili Sinan Aslan’ın samimiyetinden, hoş sohbetinden dolayı memnun olduklarını belirten esnaf ise, İpekyolu için yapılan belediye hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini sundular.

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