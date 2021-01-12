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Belediye başkanı adına para isteyen dolandırıcılara dikkat: "Sakın inanmayın"

12.01.2021 16:09 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yardım kampanyası adı altında maddi destek talebinde bulunan dolandırıcılara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.Kırıkkale’de vatandaşları telefon ile arayan dolandırıcılar, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı adını kullanarak maddi yardım talebinde bulunuyor.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yardım kampanyası adı altında maddi destek talebinde bulunan dolandırıcılara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.
Kırıkkale’de vatandaşları telefon ile arayan dolandırıcılar, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı adını kullanarak maddi yardım talebinde bulunuyor. Bunun üzerine yazılı açıklama yapan Saygılı, "İyi niyetli esnafımızı, vatandaşımızı ve bazı firmaları telefonla arayan kişi yada kişiler, şahsımın ve Başkan Yardımcılarımızın ismini kullanmak suretiyle yardım kampanyası adı altında destek toplanmaya çalıştıklarını üzülerek öğrendik. Hemşerilerimizden bu gibi kişilere karşı dikkatli olmalarını, belediyemizin, şahsımın ve Başkan Yardımcılarımız adını kullanmak suretiyle yardım topladıklarını iddia edenlere itibar etmeyip, bu kişileri güvenlik güçlerine bildirmelerini rica ederim" ifadesini kullandı.

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