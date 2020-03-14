YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Belediye Başkanı Arı, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı

Belediye Başkanı Arı, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 14.03.2020 13:40 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yayınladığı bir mesajla bütün sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.Belediye Başkanı Arı mesajında, tüm insanların sağlıklı bir hayat sürmesi için gece-gündüz demeden çalışan, ihtiyaç duyulduğu her an yardıma koşan, dertlere derman, yaralara merhem olan doktorların, hemşirelerin ve diğer tüm fedakâr sağlık çalışanlarının insanlığın gurur kaynağı ve sağlığımızın sigortası olduğunu belirtti.İnsan hayatının vazgeçilmez unsuru olan sağlıkla ilgili yapılan çalışma ve yatırımların, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu vurgulayan.

Belediye Başkanı Arı, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yayınladığı bir mesajla bütün sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.
Belediye Başkanı Arı mesajında, tüm insanların sağlıklı bir hayat sürmesi için gece-gündüz demeden çalışan, ihtiyaç duyulduğu her an yardıma koşan, dertlere derman, yaralara merhem olan doktorların, hemşirelerin ve diğer tüm fedakâr sağlık çalışanlarının insanlığın gurur kaynağı ve sağlığımızın sigortası olduğunu belirtti.
İnsan hayatının vazgeçilmez unsuru olan sağlıkla ilgili yapılan çalışma ve yatırımların, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu vurgulayan. Arı, “Ülkemizin özellikle son yıllarda tıp alanında çok ciddi mesafeler almış olması, hükümetimizin, bakanlığımızın, doktor, hemşire ve bütün sağlık personelinin bu konuda gösterdiği gayret ve başarı, Aziz Milletimiz adına gurur verici bir gelişmedir. 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle, bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük özveriyle yerine getiren tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, şehit olmuş sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden sağlık personelimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor, gazi olanlara şükranlarımı sunuyorum. Emekli ve çalışan tüm sağlık personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, sağlık ve esenlikler temenni ediyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...

En Çok Okunan Yerel Haberler

İnönü’de 4 bin ceviz fidanı toprakla buluşacak

İnönü’de 4 bin ceviz fidanı toprakla buluşacak

Başkan Fırat: “Haksız fiyat artışı yapanların ceza almalarını sağlayacağız”

Başkan Fırat: “Haksız fiyat artışı yapanların ceza almalarını sağlayacağız”

Motosiklet sürücüsünün talihsiz anı

Motosiklet sürücüsünün talihsiz anı

600 kişilik helva saatler içinde tükendi

600 kişilik helva saatler içinde tükendi

Diyarbakır'da öldürülen çocukla ilgili 2 tutuklama

Diyarbakır'da öldürülen çocukla ilgili 2 tutuklama

ATSO Başkanı Çetin: "Antalya, güvenli turizm destinasyonu olduğunu dünyaya gösterecek"

ATSO Başkanı Çetin: "Antalya, güvenli turizm destinasyonu olduğunu dünyaya gösterecek"

Nevşehir Namaz Vakitleri 14 Mart Cumartesi

İmsak
05:25
Sabah
06:47
Öğle
12:55
İkindi
16:16
Akşam
18:54
Yatsı
20:10

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler14 Mart Cumartesi

Anadolu Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Acigol
Orkun Eczanesi
Avanos
Nazar Eczanesi
Derinkuyu
Bahadır Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri Nevşehir Belediyesi’nde

Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri Nevşehir Belediyesi’nde

Öğrenciler sınav stresini bu oyunla atıyorlar

Öğrenciler sınav stresini bu oyunla atıyorlar

Korona virüsü altın fiyatlarını artırdı

Korona virüsü altın fiyatlarını artırdı

Korona virüsü altın fiyatlarını artırdı

Korona virüsü altın fiyatlarını artırdı

Vali Aktaş, Özel İdare Genel Sekreteri Duru’yu ziyaret etti

Vali Aktaş, Özel İdare Genel Sekreteri Duru’yu ziyaret etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.