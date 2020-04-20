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Belediye Başkanı Arı, kapalı pazaryerinde incelemelerde bulundu

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 20.04.2020 15:07 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kapalı pazar yeri içerisinde incelemelerde bulunarak, alınan tedbirleri denetledi.Belediye Başkanı Rasim Arı, İbrahimpaşa Mahallesi’nde bulunan kapalı pazar yerinde incelemelerde bulundu.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kapalı pazar yeri içerisinde incelemelerde bulunarak, alınan tedbirleri denetledi.
Belediye Başkanı Rasim Arı, İbrahimpaşa Mahallesi’nde bulunan kapalı pazar yerinde incelemelerde bulundu. Arı’ya pazar yerindeki gezisi sırasında başkan yardımcısı Ersan Erkut ve Nevşehir Sebzeciler Meyveciler ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Selim Özmen’ de eşlik etti.
Pazar girişinde belediye standında bir süre vatandaşlara maske dağıtarak, alınan tedbirler ile ilgili Zabıta Müdürlüğü yetkililerinden bilgiler alan Arı, Pazar içerisinde esnaflarla ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
Arı, vatandaşların hijyenik bir ortamda güvenle alışverişlerini yapabilmeleri amacıyla pazar içerisinde belediye olarak gerekli her türlü tedbiri alarak titiz bir dezenfekte çalışması yürüttüklerini kaydetti.
Hem esnaflardan hem de vatandaşlardan korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara riayet ederek mutlaka sosyal mesafeyi korumaları ve maske kullanmalarını isteyen Arı, pazar içerisinde zabıta görevlilerinin tezgah aralıkları, esnafların eldiven ve maske takması, müşteri ile pazarcı arasındaki sosyal mesafenin korunması gibi konularda denetimlerini sürdürdüğünü belirtti.
İncelemeleri sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Arı, “Korona virüs nedeniyle bir süredir pazarımız eski açık pazar yerinde kuruluyordu. Burada hem giriş ve çıkışların kontrol altına alınması hem de alanın yetersiz kalması dolayısıyla sıkıntılar yaşadık. Bunun üzerine pazarı yeniden kapalı pazar yerinde kurmayı kararlaştırdık. Pazar açılışından önce üst havalandırmaları da açarak alanda ciddi bir dezenfekte çalışması yaptık. Bugün yaptığımız kontrollerde hem vatandaşlarımızın hem de esnaflarımızın memnuniyetini gördük. Girişte maskelerin takılması, tezgahlar arasında mesafe bırakılması ve alışveriş sırasında vatandaşların sosyal mesafeyi korumaları konusunda da gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. “ dedi.

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