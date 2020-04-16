YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Belediye Başkanı Arı, ‘Marka şehir Nevşehir için çalışmaya devam’

Belediye Başkanı Arı, ‘Marka şehir Nevşehir için çalışmaya devam’

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 16.04.2020 16:15 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, şehrin çeşitli noktalarında belediye ekiplerince gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.Belediye Başkanı Rasim Arı, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince şehrin çeşitli mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin incelemelerde bulundu.Beraberinde başkan yardımcıları Bektaş Demir ve Ersan Erkut ile birlikte, Kaldırım Mezarlığı içerisindeki yol yapım ve peyzaj, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki yol düzenleme, Nevşehir Kalesi etrafındaki yamaç yerleşim merkezindeki gezi güzergâhı oluşturma ve aydınlatma çalışmalarını inceleyen Arı, çalışmalara ilişkin birim müdürlerinden b ilgiler aldı.Alacaşar yolu üzerinde, yapımı devam eden PMT Plenti Tesisini de gezen Arı, saatte 400 ton kapasiteye sahip olacak tesisin tamamlanması ile birlikte Nevşehir Belediyesi’nin bundan böyle kendi asfalt temel malzemesini üreteceğini ve bu sayede ciddi bir mali tasarruf sağlamış olacaklarını kaydetti.Arı, “Korona virüs ile mücadele kapsamında bir yandan şehrimizin dört bir tarafında dezenfekte çalışmalarını sürdürürken bir yandan da altyapı ve üst yapı için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde tamamlamaya çalışıyoruz.

Belediye Başkanı Arı, ‘Marka şehir Nevşehir için çalışmaya devam’

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, şehrin çeşitli noktalarında belediye ekiplerince gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.
Belediye Başkanı Rasim Arı, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince şehrin çeşitli mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin incelemelerde bulundu.
Beraberinde başkan yardımcıları Bektaş Demir ve Ersan Erkut ile birlikte, Kaldırım Mezarlığı içerisindeki yol yapım ve peyzaj, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki yol düzenleme, Nevşehir Kalesi etrafındaki yamaç yerleşim merkezindeki gezi güzergâhı oluşturma ve aydınlatma çalışmalarını inceleyen Arı, çalışmalara ilişkin birim müdürlerinden b ilgiler aldı.
Alacaşar yolu üzerinde, yapımı devam eden PMT Plenti Tesisini de gezen Arı, saatte 400 ton kapasiteye sahip olacak tesisin tamamlanması ile birlikte Nevşehir Belediyesi’nin bundan böyle kendi asfalt temel malzemesini üreteceğini ve bu sayede ciddi bir mali tasarruf sağlamış olacaklarını kaydetti.
Arı, “Korona virüs ile mücadele kapsamında bir yandan şehrimizin dört bir tarafında dezenfekte çalışmalarını sürdürürken bir yandan da altyapı ve üst yapı için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. Bir yandan 3 ayrı mahallemizde gerçekleştirdiğimiz altyapı çalışmaları ile şehrimizin içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yenileyip daha önce bulunmayan yağmur suyu hatlarını döşerken diğer yandan park ve bahçelerimizi güzel günler için hazırlıyoruz. Ayrıca mezarlıklarımız içerisinde yaptığımız düzenlemelerin yanın da söz verdiğimiz gibi Nevşehir Kalesi altındaki yamaç yerleşim merkezini turizme açmak için son hazırlıklarımızı gerçekleştiriyoruz. Halkımıza söz verdiğimiz modern ve marka kent Nevşehir’i oluşturmak için tüm imkanlarımızı seferber ederek çalışmayı sürdüreceğiz.” dedi.

Belediye Başkanı Arı, ‘Marka şehir Nevşehir için çalışmaya devam’

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Sözleşme yenilerken dikkat Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Sözleşme yenilerken dikkat
Korkunç rakam! Ölenlerin sayısı...Korkunç rakam! Ölenlerin sayısı...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Sağlıktaki başarı, Türkiye'ye yönelik "güvenli liman" algısını güçlendiriyor

Sağlıktaki başarı, Türkiye'ye yönelik "güvenli liman" algısını güçlendiriyor

Korona virüse karşı jeotermal temizlik

Korona virüse karşı jeotermal temizlik

Önce tünele sonra pazara

Önce tünele sonra pazara

Antalya'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 3 bin 266 kişiye para cezası verildi

Antalya'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 3 bin 266 kişiye para cezası verildi

Nevşehir Namaz Vakitleri 16 Nisan Perşembe

İmsak
04:29
Sabah
05:56
Öğle
12:46
İkindi
16:28
Akşam
19:25
Yatsı
20:47

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler16 Nisan Perşembe

Ceran Eczanesi
Merkez
Dörtkol Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Acigol
Avanos Eczanesi
Avanos
Feralan Eczanesi
Derinkuyu
Apaydın Eczanesi
Gulsehir
Hacıbektas Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Nevşehir’de korona virüs seferberliği

Nevşehir’de korona virüs seferberliği

(özel Haber) Kolombiya Güzeli Balon Kazasını Anlattı

(özel Haber) Kolombiya Güzeli Balon Kazasını Anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.