YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Belediye Başkanı Arı’dan Doğala Köy Muhtarı ve ailesi için taziye mesajı

Belediye Başkanı Arı’dan Doğala Köy Muhtarı ve ailesi için taziye mesajı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 16.12.2020 23:09 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Doğala Köyü Muhtarı Azmi Öztürk, eşi, annesi ve babası için taziye mesajı yayımladı.Belediye Başkanı Rasim Arı mesajında, “Vefat haberini aldığımız Doğala Köyü Muhtarı Azmi Öztürk, eşi, annesi ve babasına Cenab-ı Allah’tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum" ifadesini kullandı.Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köyü Muhtarı Azmi Öztürk’ün 5 gün önce babası, 3 gün önce eşi, dün kendisi ve bugün akşam saatlerde de annesi Saime Öztürk Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Belediye Başkanı Arı’dan Doğala Köy Muhtarı ve ailesi için taziye mesajı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Doğala Köyü Muhtarı Azmi Öztürk, eşi, annesi ve babası için taziye mesajı yayımladı.
Belediye Başkanı Rasim Arı mesajında, “Vefat haberini aldığımız Doğala Köyü Muhtarı Azmi Öztürk, eşi, annesi ve babasına Cenab-ı Allah’tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum" ifadesini kullandı.
Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köyü Muhtarı Azmi Öztürk’ün 5 gün önce babası, 3 gün önce eşi, dün kendisi ve bugün akşam saatlerde de annesi Saime Öztürk Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Karantina günlerinde aşk Karantina günlerinde aşk
PARTNER 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar

Nevşehir Namaz Vakitleri 16 Aralık Çarşamba

İmsak
06:17
Sabah
07:45
Öğle
12:42
İkindi
15:07
Akşam
17:28
Yatsı
18:51

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler16 Aralık Çarşamba

Dörtkol Eczanesi
Merkez
Kusçu Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Derelı Eczanesi
Avanos
Cebecı Eczanesi
Derinkuyu
Gülsehır Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.