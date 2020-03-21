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Belediye Başkanı Arı’dan Miraç kandili mesajı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 21.03.2020 11:04 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm İslam âleminin kandilini tebrik ederek, bu mübarek gecede tüm insanlık âlemine sağlık, mutluluk, huzur ve barış diledi.Peygamberimiz HZ.

Belediye Başkanı Arı’dan Miraç kandili mesajı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm İslam âleminin kandilini tebrik ederek, bu mübarek gecede tüm insanlık âlemine sağlık, mutluluk, huzur ve barış diledi.
Peygamberimiz HZ. Muhammed’in (A.S.) bu önemli günde mukaddes ve manevi bir yolculuk yaşadığını belirten Belediye Başkanı Arı mesajında; “Miraç Cenab-ı Hakk’ın daveti üzerine Cebrail’in (A.S.) rehberliğinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (S.A.V.) Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da ilahi huzura yükselişidir. İnsanlığın bitmiş olduğu bir anda ortaya çıkan ve cahiliye döneminde bir güneş gibi insanların üzerine doğan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) en önemli mucizelerindendir. Miraç aynı zamanda mübarek Ramazan ayının da müjdecisi olarak kabul edilir. Bu mübarek günlerin feyiz ve bereket zincirlerinden bir halka olması hasebiyle Miraç’a ulaşmanın mutluluğu içerisinde olduğumuzu hatırlayarak, aynı zamanda 5 vakit namazın bu gecede farz kılındığını bilerek, dünyada devam eden savaşların kısa sürede bitmesi ve İslam coğrafyasının içerisinde bulunduğu durumdan kurtulup bir an önce felaha ve barışa ermesi için ümmet olarak dua etmemiz gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerle başta Nevşehirli hemşehrilerimiz olmak üzere tüm İslam Âleminin mübarek Miraç Kandilini tebrik eder, bu mukaddes gecenin, tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

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