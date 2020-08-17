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Belediye Başkanı Çınar Türkiye’de ilk onda

MALATYA HABERLERİ  | 17.08.2020 18:09 | Son Güncelleme

Türkiye’de 30 büyükşehirde yapılan ankette Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilçe belediyeleri arasında ilk 10’a girdi.

Belediye Başkanı Çınar Türkiye’de ilk onda

Türkiye’de 30 büyükşehirde yapılan ankette Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilçe belediyeleri arasında ilk 10’a girdi. Çınar, Doğu Anadolu Bölgesinde ise en iyi performans gösteren başkan oldu.
ORJ Araştırma Şirketi tarafından 30 büyükşehir de 01-15 Ağustos tarihleri arasında 23 bin 200 kişiyle yüz yüze anket ve bilgisayar destekli telefon görüşmesi (CATI) yöntemi ile yapılan anketin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.
Nüfusu 10 binin altında kalan ilçelerin dahil edilmediği araştırmada Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki büyükşehirlerde yapılan ankette ‘En başarılı Büyükşehir ilçe Belediye Başkanı’ yüzde 59,1 ile Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar seçildi. 5 büyükşehir ilçe belediyesinde birinciliği göğüsleyen Mehmet Çınar, Türkiye geneli 30 büyükşehir ilçelerinde de yüzlerce Belediye başkanını geride bırakarak ilk 10 da yer aldı.

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