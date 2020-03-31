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Belediye Başkanı Doğru, Gözüaçık ve Keser’i unutmadı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 31.03.2020 14:38 | Son Güncelleme

Araban ilçe Belediye Başkanı Hasan Doğru, geçen yıl sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Zahir Gözüaçık ve Hanifi Keser’in vefatının yıldönümünde anma mesajı yayımladı.Gaziantep’in Araban ilçe Belediye Başkanı Hasan Doğru, geçen yıl ilçede etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle seyir halindeki otomobillerinde taşan Çat Çayına kapılıp boğulan Araban K1 Tipi Kapalı Cezaevi infaz koruma memuru Hanifi Keser ve Araban ilçesinde kuyumculuk yapan Zahir Gözüaçık’ın vefatının 1.

Belediye Başkanı Doğru, Gözüaçık ve Keser’i unutmadı

Araban ilçe Belediye Başkanı Hasan Doğru, geçen yıl sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Zahir Gözüaçık ve Hanifi Keser’in vefatının yıldönümünde anma mesajı yayımladı.
Gaziantep’in Araban ilçe Belediye Başkanı Hasan Doğru, geçen yıl ilçede etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle seyir halindeki otomobillerinde taşan Çat Çayına kapılıp boğulan Araban K1 Tipi Kapalı Cezaevi infaz koruma memuru Hanifi Keser ve Araban ilçesinde kuyumculuk yapan Zahir Gözüaçık’ın vefatının 1. Yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
Belediye Başkanı Doğru mesajında, ’’Bir yıl önce bugün yoğun yağıştan dolayı oluşan sel felaketi sonucunda hayatlarını kaybeden Zahir Gözüaçık ve Hanifi Keser’i rahmetle anıyoruz. Sizleri unutmayacağız. Her zaman kalbimizde yaşayacaksınız” ifadelerine yer verdi.

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