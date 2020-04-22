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Belediye Başkanı Doğru’dan 23 Nisan mesajı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 22.04.2020 10:53 | Son Güncelleme

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.Doğru mesajında şunlara yer verdi, ’’İstiklal harbine ve sonrasındaki zaferlere imza atan, tarih yazan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100’üncü yıldönümünü idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Belediye Başkanı Doğru’dan 23 Nisan mesajı

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Doğru mesajında şunlara yer verdi, ’’İstiklal harbine ve sonrasındaki zaferlere imza atan, tarih yazan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100’üncü yıldönümünü idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tarihimizde önemli bir dönüm noktası olan 23 Nisan 1920, varlığına kastedilen, toprakları işgale uğramış, esarete mahkum edilmek istenen yüce Türk Milletinin uyanışını, esaret zincirlerini kırarak, kendi yazgısına müdahale ettiği günü simgelemektedir. Türk milletinin ruhunda olan bağımsız yaşama iradesi ve vatan sevgisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin doğmasını sağlamıştır. Büyük Önder Atatürk’ün ‘’En Büyük Eserim’’ diye övdüğü Meclisimizin açıldığı bu anlamlı gün, milletimizin kendi kaderine hakim olmak için başlattığı büyük ve onurlu mücadelenin en önemli adımıdır. Geleceğin yetişkinleri olarak topluma yön verecek çocuk ve gençlerimizi, hukuka saygılı, kurallara uyan, yeniliklere açık, bakış açısı geniş, sorun çözme yeteneği yüksek insanlar olarak yetiştirmeliyiz. Bugünkü nesillerin başarıyla götürdüğü kalkınma ve modernleşme davasını, önümüzdeki dönemde, kendilerine sonsuz bir güven duyduğumuz yeni nesiller devam ettireceklerdir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin başarılarını uluslararası alanda da duyurarak ülkemizi yeni ufuklara taşıyacaklarına inancımız tamdır. Bu özel günün, çocuklarımıza bayram olarak hediye edilmesiyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunu kutladığımız bir bayramı geleceğin büyükleri çocuklara armağan ederek ileri görüşlülüğünü ve devlet adamlığı dehasını tüm dünyaya göstermiştir. Bu vesile ile başta İstiklal Savaşımızın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, Yüce Milletimizin, başta Arabanlı çocuklarımız olmak üzere bütün dünya çocuklarının barış ve huzur içinde yaşaması dileğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum’’ ifadelerine yer verdi.

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