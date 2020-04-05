Belediye Başkanı Doğru’dan Berat Kandili mesajı

Araban ilçe Belediye Başkanı Hasan Doğru, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Hasan Doğru mesajında, Berat Kandili’nin Müslümanların, sınırsız af ve merhamet sahibi olan Yüce Allah’a sığınarak günahlardan arındıkları, ilahi lütuf ve bereketlere eriştikleri müstesna zaman dilimlerinden birisi olduğunu ifade etti.

Başkan Doğru mesajında, “Böylesi mübarek gecelerde toplumsal sorumluluğumuzun da farkına vararak, dayanışma ve yardımlaşma içinde birbirimizi severek, birlikte yaşamanın yolu, hoşgörü, doğru ve gerçek anlayış, sabır, bütünlük, dostluk, kini ve nefreti sevgiye, bencilliği fedakarlığa dönüştürmek ve bütün güzellikleri birlikte paylaşmaktan geçer. Berat kandilinin aydınlattığı manevi ortam, dinimizin genel ibadet ve hayır anlayışına uygun olarak kendimiz ve çevremiz için yararlı davranışlarda bulunmamızı sağlayacak bir bilinç tazeleme imkanı sunmaktadır. Bu bilinç tazelemenin gerçekleşebilmesi için önce Cenab-ı Hakka içtenlikle yönelmek, işlediğimiz hata ve günahlardan dolayı pişmanlık duyarak Ondan af dilemek, benzeri hata ve günahları bir daha işlememek için kararlı bir duruş gerekir. 7 Nisan Salı günü idrak edeceğimiz mübarek gecenin manevi hayatın ihmaliyle daralan kalplere şifa olması dileklerimle, ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgının yurdumuzda ve dünyada insanlığa daha fazla zarar vermemesini hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, hastalarımıza şifa vermesini diler başta Arabanlı hemşehrilerim ve tüm İslam Aleminin Berat Kandilini kutluyor, insanlığın barış, huzur ve saadetine, bütün müminlerin affına vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum’’ ifadelerine yer verdi.

