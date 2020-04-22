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Belediye Başkanı Doğru’dan Ramazan ayı mesajı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 22.04.2020 12:17 | Son Güncelleme

Araban ilçe Belediye Başkanı Hasan Doğru, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Mübarek Ramazan ayına girilmesi dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Gaziantep’in Araban ilçe Belediye Başkanı Hasan Doğru, ’’Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’in ayetlerinin inmeye başladığı Ramazan ayı, inananlar için güzelliklere, berekete ve yüce Allah’ın rızasına ulaşabilmede çok önemli fırsatları içinde barındırıyor.

Belediye Başkanı Doğru’dan Ramazan ayı mesajı

Araban ilçe Belediye Başkanı Hasan Doğru, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Mübarek Ramazan ayına girilmesi dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Gaziantep’in Araban ilçe Belediye Başkanı Hasan Doğru, ’’Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’in ayetlerinin inmeye başladığı Ramazan ayı, inananlar için güzelliklere, berekete ve yüce Allah’ın rızasına ulaşabilmede çok önemli fırsatları içinde barındırıyor. Bu mübarek ayda, yardımlaşmanın ve dayanışmanın güzelliğini yaşayıp yaşatmalıyız’’ ifadesini kullandı.
Başkan Doğru mesajında, ’’Onbir ayın sultanı Ramazan ayına ulaşabilmenin sevinci içerisindeyiz. Ramazan ayı her şeyden önce; paylaşmanın, sevginin, beraberliğin, aynı zamanda nefsimizi terbiye etmenin ön plana çıktığı, bütün inananlar için çok özel bir aydır. Dileğim odur ki, mübarek Ramazan ayı, ülkemize ve Araban ilçemize bereket ve huzur getirsin. Güzel ahlakın en üst mertebede uygulayıcısı ve tamamlayıcısı Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (S.A.V)’in bereketini ve güzelliğini müjdelediği bu mübarek ayda, kardeşliğin ve hoşgörünün en üst seviyede yaşanacağına inancım sonsuzdur. Araban ilçesi Belediye Başkanı olarak, başta Arabanlı hemşehrilerim olmak üzere bütün İslam aleminin mübarek Ramazan ayını kutlar, Yüce Allah’tan, bütün inananların hayırlara vesile olacak dualarının ve ibadetlerinin kabul olmasını, ülkemizi etkisi altına alan yeni tip korona virüs Pandemi salgınından kurtarmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

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