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Belediye Başkanı Doğru’dan risk gurubundakilere uyarı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 25.03.2020 12:17 | Son Güncelleme

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan Arabanlılara ‘’Sağlığınız İçin Evde Kalın, Sokağa Çıkmayın’’ çağrısında bulundu.Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, ilçe merkezi ve kırsalında yaşayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan Arabanlı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Belediye Başkanı Doğru’dan risk gurubundakilere uyarı

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan Arabanlılara ‘’Sağlığınız İçin Evde Kalın, Sokağa Çıkmayın’’ çağrısında bulundu.
Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, ilçe merkezi ve kırsalında yaşayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan Arabanlı vatandaşlara uyarıda bulundu. ‘’Sağlığınız İçin Evde Kalın, Sokağa Çıkmayın’’ çağrısında bulunan Doğru, kendi sağlığınız ve yakınlarınızın sağlığı için sokağa çıkmayın uyarısını yaptı.
“Her vatandaş bizim için kıymetli”
Her vatandaşın kendileri için kıymetli olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Doğru, ”Araban ilçe merkezi ve ilçeye bağlı kırsal mahallelerde yaşayan tüm vatandaşların hiçbir ayrım gözetmeksizin tümünüz bizim için çok kıymetlisiniz. Bu süreçte herkes dikkatli olsun ve gereken önlemleri alarak evde kalmanız hayati önem taşıyor” dedi.
Belediye Başkanı Hasan Doğru, “Hepimizin bildiği gibi tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemiz genelinde etkisini her geçen gün arttıran Kovid-19 salgınından dolayı oldukça kritik süreçlerden geçiyoruz. Korona virüs tehlikesi ülkemizde de ne yazık ki can kaybına neden olmaktadır. Bu sayının artmaması Araban ilçesi Belediye Başkanı olarak elbette ki en büyük temennimdir. Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgede 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. Risk altında bulunan ilçe merkezi ve ilçeye bağlı kırsal mahallelerimizde yaşayan siz değerli büyüklerimize yönelik alınan bu kararla ilgili 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan hemşehrilerimizin uyması oldukça önemli. Başta kendi sağlığınız olmak üzere ailenizin, sevdiklerinizin, komşularınızın kısacası tüm Araban’ımızın sağlığını korumak adına sokağa çıkmamanız yönünde çağrıda bulunuyorum. İnsandan insana bulaşan ve hayati sonuçları olan bu virüs hafife alınmamalıdır. ‘Bana bir şey olmaz’ düşüncesi ile hareket etmeyiniz, dışarı çıkmayınız. Araban Belediyesi olarak da Korona virüsün Araban’ımızı etkilememesi için belediyemizde oluşturduğumuz ekiplerimiz ile ilçede faaliyet gösteren kamu kurumlarında, esnaflarımızın işyerlerinde ve hanelerde sürdürdüğümüz dezenfekte çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru olarak inanıyorum ki Koronavirüs tehlikesini birlikte aşacağız, aşacağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın’’ diye konuştu.

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