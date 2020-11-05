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Belediye Başkanı duyurdu, Beldede karantina uygulaması başladı

GİRESUN HABERLERİ  | 05.11.2020 16:59 | Son Güncelleme

Giresun’un Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesinde bir mahalle karantinaya alındı.İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla Ören beldesindeki Belen Mahallesi’nin tamamında karantina uygulanması kararı aldı.

Giresun’un Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesinde bir mahalle karantinaya alındı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla Ören beldesindeki Belen Mahallesi’nin tamamında karantina uygulanması kararı aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ören Belde Belediye Başkanı Mustafa Eren, “İlçemiz Ören Beldesi Belen Mahallesi’nin tamamı dün gece saat 24.00 itibariyle ikinci bir karara kadar karantina altına alınmış olup, giriş çıkışlar kısıtlanmıştır. Karantina sürecinde denetim ve takipler ilçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğünce yapılacak olup, karantinadaki vatandaşların ihtiyaçları Eynesil Vefa Sosyal Destek grubu tarafından karşılanacaktır. Karantina kararı karantinadaki tüm vatandaşlara kolluk kuvvetleri tarafından ilanen tebliği edilecektir. Alınan kararlar aykırı hareket edenlere adli ve yasal işlem uygulanacaktır. Karantinanı sona ereceği tarih ilerleyen günlerde karantinadaki vatandaşlara kolluk kuvvetleri tarafından ilanen tebliği edilecektir. Kamu oyuna saygıyla duyurulur" dedi.

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Şenlikoğlu Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Çıtlak Eczanesi
Espiye
Eren Eczanesi
Eynesil
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