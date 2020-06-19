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Belediye Başkanı Ekicioğlu, “Hiçbir şey, gençlerin sağlığından önemli değil”

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 19.06.2020 14:11 | Son Güncelleme

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 20 Haziran tarihinde yapılacak LGS sınavı ile ilgili yayınladığı mesajında, “hiçbir sınavın gençlerin sağlıklarından daha önemli olmayacağını” söyledi.Belediye Başkanı Ekicioğlu mesajında, “Koronavirüs tedbirleri sonucunda eğitim kurumlarımız belli bir süredir eğitim ve öğrenime ara vermiş bulunmakta, öğrencilerimiz de bu süre zarfında Liselere Giriş Sınavları’na evlerinde çalışarak hazırlanmak zorunda kaldı.

Belediye Başkanı Ekicioğlu, “Hiçbir şey, gençlerin sağlığından önemli değil”

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 20 Haziran tarihinde yapılacak LGS sınavı ile ilgili yayınladığı mesajında, “hiçbir sınavın gençlerin sağlıklarından daha önemli olmayacağını” söyledi.
Belediye Başkanı Ekicioğlu mesajında, “Koronavirüs tedbirleri sonucunda eğitim kurumlarımız belli bir süredir eğitim ve öğrenime ara vermiş bulunmakta, öğrencilerimiz de bu süre zarfında Liselere Giriş Sınavları’na evlerinde çalışarak hazırlanmak zorunda kaldı. İlk kez böylesine olağanüstü bir dönemde sınavlar yapılacak. Belki birçok öğrencimiz bu şartlardan dolayı sınavlara istediği düzeyde hazırlık yapamamış olabilirler. Unutulmasın ki, hiçbir şey gençlerimizin sağlığından daha önemli değildir”dedi.
Sınav başarısının hayat başarısı olmadığını belirten Başkan Ekicioğlu, “Sınav hiçbir şeyin sonu değildir. Sınav başarısının hayat başarısı olmadığını bilmek gerekir. Başarı ya da başarısızlığı her şeyin başlangıcı ya da sonu olarak görmemeli, öğrencilerimize bu konuda sonuna kadar destek olunmalıdır. LGS sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Öğrencilerimizin topluma faydalı bireyler olması için binbir fedakarlıkla emek veren öğretmenlerimize ve onları yetiştiren velilerimize teşekkür ediyorum”diye konuştu.

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