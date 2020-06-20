YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Belediye Başkanı Ekicioğlu, personelinde pozitif vakaya rastlanılmadığını duyurdu

Belediye Başkanı Ekicioğlu, personelinde pozitif vakaya rastlanılmadığını duyurdu

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 20.06.2020 16:04 | Son Güncelleme

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, son zamanlarda şehirde artış gösteren Covid-19 salgınına karşı belediye personelinde pozitif vaka olmadığını belirtti.Başkan Ekicioğlu, Kırşehir Belediyesi’nin salgın hızı artış göstermeden şehirde gerekli tedbirleri aldıklarını belirttiği açıklamasında; “Şehrimizin hemen her yerinde dezenfektan çalışmasını başlattık.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, son zamanlarda şehirde artış gösteren Covid-19 salgınına karşı belediye personelinde pozitif vaka olmadığını belirtti.
Başkan Ekicioğlu, Kırşehir Belediyesi’nin salgın hızı artış göstermeden şehirde gerekli tedbirleri aldıklarını belirttiği açıklamasında; “Şehrimizin hemen her yerinde dezenfektan çalışmasını başlattık. Kırşehir Belediyesi olarak kamu kurum ve kuruluşları da dezenfekte ederek koron avirüse karşı mücadeleyi etkin bir şekilde sürdürdük. Vatandaşın maske bulmakta sıkıntı çektiği dönemde Kültür Sosyal İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde 220 bin maske üreterek halkın yoğun bulunduğu noktalarda ve kamu kurumlarında dağıtarak maske ihtiyacını giderdik” dedi.
Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde dezenfektasyon tünelleri imal ederek, şehrin muhtelif noktalarına yerleştirdiklerini anlatan Ekicioğlu, açıklamasında; “Vatandaşların etkin bir dezenfekte işlemine tabi tutulmasını da sağladık. Kırşehir Belediyesi olarak koronavirüse karşı en etkin mücadele ettik. Gerek şehir merkezinde gerekse bünyemizde hizmet veren birimlerimizde bu ölümcül virüse karşı alınabilecek tüm önlemleri almış durumdayız. Bin 200 kişinin çalıştığı Kırşehir Belediyesi bünyesinde hiç bir personelimizde bugüne kadar herhangi bir pozitif vaka ile karşılaşmadık. Bundan sonra da karşılaşmamak umudu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı ile Uğur Akkuş'un moral tatiliEbru Şallı ile Uğur Akkuş'un moral tatili
Bakan Ersoy'dan ikinci dalga açıklamasıBakan Ersoy'dan ikinci dalga açıklaması
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mantar dağı yoluna döşenen çivi olayına Kütahya Valiliği el koydu

Mantar dağı yoluna döşenen çivi olayına Kütahya Valiliği el koydu

Bayburt-Gümüşhane yolunda dolu yağışı etkili oldu

Bayburt-Gümüşhane yolunda dolu yağışı etkili oldu

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

5 köyde devam eden hizmetleri inceledi, taleplerini dinledi

5 köyde devam eden hizmetleri inceledi, taleplerini dinledi

Korona virüs önlemleri altında LGS sınavı

Korona virüs önlemleri altında LGS sınavı

Vali Makas: “İlimiz genelinde 3 bin 893 öğrencimizin katılımıyla LGS gerçekleşecek”

Vali Makas: “İlimiz genelinde 3 bin 893 öğrencimizin katılımıyla LGS gerçekleşecek”

Kırşehir Namaz Vakitleri 20 Haziran Cumartesi

İmsak
03:17
Sabah
05:10
Öğle
12:50
İkindi
16:46
Akşam
20:20
Yatsı
22:04

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Cumartesi

Kırşehir Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kırşehir Valisi Akın, Mucur ilçesinde incelemede bulundu

Kırşehir Valisi Akın, Mucur ilçesinde incelemede bulundu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İyilik Yap İyilik Bul hareketi İzmir’de Ahiliği anlattı

İyilik Yap İyilik Bul hareketi İzmir’de Ahiliği anlattı

Kırşehir-mucur Kompresör İstasyonu Açılışı Yapıldı

Kırşehir-mucur Kompresör İstasyonu Açılışı Yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.