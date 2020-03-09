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Belediye Başkanı Güder’den Yıldırım’a ziyaret

MALATYA HABERLERİ  | 09.03.2020 17:06 | Son Güncelleme

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Bilal Yıldırım’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, “Malatya’mızı hep birlikte yöneteceğiz” dedi.Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ileten Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Bilal Yıldırım, "Başkanımızın Çınar Park Mesire alanı projesi beni oldukça heyecanlandırdı.

Belediye Başkanı Güder’den Yıldırım’a ziyaret

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Bilal Yıldırım’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, “Malatya’mızı hep birlikte yöneteceğiz” dedi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ileten Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Bilal Yıldırım, "Başkanımızın Çınar Park Mesire alanı projesi beni oldukça heyecanlandırdı. Birde başkanımızın Derme Deresi Islahı ile ilgili çalışması var. Tebrik ediyorum. Yine başkanımız göreve geldikten sonra Malatya’mıza çok güzel bir değerler kattılar. Başkanımızı yakından takip eden bir siyasetçiyim. Biz yeniden refah partisi olarak bu yapılan güzel çalışmaları takdir ediyoruz. Yaşanan eksiklikler varsa bunları da dilimizin döndüğü kadarıyla başkanımız ve Malatya’mızın yerel siyasicilerine bildireceğiz. Malatya’mızı birlikte yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de, “Öncelikle Yeniden Refah Partisi il başkanı ve yönetim kurulunda görevlerinde başarılar diliyorum. Battalgazi için dur durak bilmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bilindiği üzere 24 Ocak’ta kimsenin beklemediği büyüklükte bir doğal afet yaşadık. Depremin ilk anından itibaren ekiplerimizle birlikte sahadaydık. Allaha şükürler olsun güçlü devletimiz ve güçlü milletimiz sayesinde o depremin yaralarını deprem olduğu andan itibaren sarmaya çalıştık. Vatandaşlarımızın her daim yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bilal başkanımızın da belirttiği gibi Battalgazi’miz için güzel projelerimiz var. Bu projeler ile ilgili çalışmalarımızı paylaştık. Malatya’mız için Battalgazi’mizin için canla başla çalışıyoruz. Malatya’mızı hep birlikte yöneteceğiz. Ben, Yeniden Refah Partisi il başkanımıza ve ekibine görevlerinde başarılar diliyorum. Rabbim utandırmasın” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Güder’den Yıldırım’a ziyaret

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