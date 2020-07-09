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  4. Belediye Başkanı İşlek: " 15 aylık zaman diliminde projelerimizin yüzde 94’ünü tamamladık "

Belediye Başkanı İşlek: " 15 aylık zaman diliminde projelerimizin yüzde 94’ünü tamamladık "

ANTALYA HABERLERİ  | 09.07.2020 10:11 | Son Güncelleme

Korkuteli Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Korkuteli Canlı Hayvan Pazarı ve Borsası ile Evlilik Parkı Kır Düğün Salonu açılışı dualarla gerçekleşti.

Korkuteli Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Korkuteli Canlı Hayvan Pazarı ve Borsası ile Evlilik Parkı Kır Düğün Salonu açılışı dualarla gerçekleşti. Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, “15 aylık zaman diliminde projelerimizin yüzde 94’ünü tamamladık” dedi.
Şimdiye kadar resmi bir açılış yapamadıklarını ancak yapılan tesislerin hizmetlerine devam ettiğini söyleyen Belediye Başakın İşlek " Ya kar yağıyor, temel atamıyoruz, ya aşırı yağış ve sel oluyor, ya pandemi geliyor. Bunlara bir hikmet var diyoruz ama bunlara rağmen Korkuteli’mizin gelişmesi için projelerimizi kazandırmaya devam ediyoruz. " dedi.
Seçim sonrası hiçbir şeyin eskisi gili olmayacağını söylediklerini hatırlatan İşlek şöyle devam etti: "Seçim kitapçığında sözünü verdiğimiz 14 projemizde 12 tanesini hizmete sunduk. Geriye 2 tane proje kaldı, onu da öteleyerek gelecek yıl yapmak için bıraktık. İstesek onu da 3 ayda tamamlardık. Örneğin bu kapalı hayvan pazarı seçime 2 yıl kala yapılsaydı, üreticilerimiz, pazarımızın oturması o kadar geç olacaktı. Bu pazarın, bu borsanın yükselmesi için 2 yıl geçiyor. Biz seçildikten ve hizmete başladıktan sonra 15 ay geçti. 60 aylık başkanlık döneminin ilk 15 ayında projelerimizin yüzde 94’ünü tamamladık. Yarın ilk defa Kanal Korkuteli için Rus turist geliyor. Şimdi emekliler merkezi yapacağız. 16-17 Temmuzda temelini atacağız. 30 günde onu da bitireceğiz. Yine iddia ediyoruz. Türkiye’nin en modern, en keyifli, en sağlıklı, en hoş emekliler merkezini yapacağız. Gençlerimiz için, esnafımız için ve kadınlarımız için yaptık, şimdi de emeklilerimiz için yapacağız. Bugün açtığımız bu tesisimize sabah bin 476 tane hayvan geldi bugün İlk günde 800 tanesi satıldı. Sloganımız, az laf, çok iş ” dedi.
Korkuteli İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit ise, projelerin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek " Bizim medeniyetimiz, ’İnsanı yücelt ki, Devlet yücelsin’ anlayışından gelen bir medeniyet” dedi.
Konuşmaların ardından yoğun katılımın gerçekleştiği tesislerin açılışı dualar eşliğinde yapıldı.

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