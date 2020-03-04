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Belediye Başkanı Kılınç, Başkan Şahin’i ziyaret etti

ADIYAMAN HABERLERİ  | 04.03.2020 17:09 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret ederek, iki kentin yararına olacak projeler için görüş alışverişinde bulundu.Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Gaziantep’e giderek, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i makamında ziyaret etti.İnsan kaynakları ve bilişim başta olmak üzere, iki kent ve belediye arasında gerçekleştirilecek olan projelerin görüşüldüğü ziyaret sonunda bir değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç, “Yaşadığımız coğrafyayı daha ileriye taşımak adına bugün Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin hanımefendiyi ziyaret ettik.

Belediye Başkanı Kılınç, Başkan Şahin’i ziyaret etti

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret ederek, iki kentin yararına olacak projeler için görüş alışverişinde bulundu.
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Gaziantep’e giderek, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i makamında ziyaret etti.
İnsan kaynakları ve bilişim başta olmak üzere, iki kent ve belediye arasında gerçekleştirilecek olan projelerin görüşüldüğü ziyaret sonunda bir değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç, “Yaşadığımız coğrafyayı daha ileriye taşımak adına bugün Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin hanımefendiyi ziyaret ettik. İnsan kaynakları ve bilişim işbirliği konularında görüştüğümüz başkanımıza sıcak ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Asıl amacımız, her iki kentin yararına olacak projeleri hayata geçirmek, kentlerimize ve halkımıza hizmetin en güzelini ulaştırmaktır” diye konuştu.

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