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Belediye Başkanı Kuş esnafla buluştu

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 28.05.2020 14:26 | Son Güncelleme

İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kuş, dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilçede esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam etti.

İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kuş, dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilçede esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam etti. Esnaf ve vatandaş ziyaretleri ile sahada olmayı sürdüren ve talepleri yerinde dinleyen Kuş, bir yandan da belediyenin çalışmalarını yerinde inceliyor. Belediye Başkanı Kuş’a yoğun ilgi gösteren esnaf ve vatandaşlar da kendilerini her zaman ziyaret eden ve taleplerini birinci ağızdan dinleyen bir belediye başkanları olduğu için mutlu olduklarını belirtti.
Her zaman esnaf ve vatandaşla iç içe olacaklarını ilçeyi onlarla birlikte yönetmeye devam edeceklerini belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, “Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. İnşallah bu sıkıntılı dönemleri hep birlikte elbirliğiyle atlatacağız” ifadelerini kulandı.

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