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Belediye Başkanı oğlunun nikahını kıydı

GİRESUN HABERLERİ  | 09.08.2020 11:23 | Son Güncelleme

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, oğlunun nikahını kıydı.Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun oğlu Ahmet Semih, Burcu Kılıç ile evlendi.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, oğlunun nikahını kıydı.
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun oğlu Ahmet Semih, Burcu Kılıç ile evlendi. Çiftin özel bir kolejin sosyal tesislerinde düzenlenen düğün ve nikah törenine Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti İstanbul Milletvekili ve AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Hasan Turan ile çok sayıda davetli katıldı. Nikahı damadın Belediye Başkanı olan babası Aytekin Şenlikoğlu kıyarken çifttin şahitliğini ise AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın, Sabri Öztürk yaptı.
Mutlu gününde kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Hastalıkta sağlıkta, iyi günde kötü günde diye attığınız imzanın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bir ömür boyunca birbirinizden saygı, sadakat ve özveriyi hiç bir şeyi esirgemeyin” temennisinde bulundu.

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İkindi
16:28
Akşam
19:40
Yatsı
21:13

Giresun Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazar

Gökhan Eczanesi
Merkez
Sefa Eczanesi
Merkez
Martı Eczanesi
Bulancak
Şenlikoğlu Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Mutlu Eczanesi
Espiye
Evren Eczanesi
Eynesil
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