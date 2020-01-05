Belediye Başkanı Özdemir Delege Seçimlerine Katıldı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir AK Parti Belde Delege seçimlerine katıldı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Yeşil Gölcük, Edikli, Kiledere, Kemerhisar Beldelerinde düzenlenen AK Parti 7. Olağan Delege Seçimlerine katılarak teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Delege Seçimlerinde konuşan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “AK partimiz de bu güne kadar kongre süreçleri birlik olarak, birbirimize daha çok kenetlenerek güçlenme süreçleri olarak gerçekleşmiştir. Bu bir bayrak yarışı bayrak kimin elinde ise görevi devralacak arkadaşına bayrağı teslim ederek arkasında destek olmaya, mücadeleyi sürdürmeye devam ederiz. AK Parti teşkilatında seçimler bu anlayışla gerçekleştirilir. Görevlerin hepsi gelip geçicidir önemli olan bu görevler süresince güzel eserler bırakabilmek. Önemli olan öbür dünyaya gittiğimizde arkamızda bu eserlerin konuşuluyor olmasıdır” dedi.

Belediye Başkanı Özdemir; “Bu dönemde seçimlerimiz beldelerimiz için yenilenme ve güçlenme dönemi olacaktır. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dünyada sözü geçiyor ise bunun sebebi teşkilatımızdan aldığı güçtür. Emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Delege seçimlerimizin partimize şehrimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Emrah Özdemir, “Teşkilatlarımız da bugüne kadar emeği geçen belde başkanlarımıza yönetiminde çalışmış ve emek sarf etmiş arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu partiye bu davaya hizmet etmiş ve bugün aramızda olmayan ahirete irtihal etmiş büyüklerimizi de rahmetle anıyoruz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.



